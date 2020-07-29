 

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский ушел из комиссии по работе с детьми

29.07.2020, 7:18, Разное

…после обвинений в домогательствах к несовершеннолетним.

Игрок «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский по собственному желанию покинул комиссию Международной ассоциации клубов по работе с детьми и молодежью после того, как его обвинили в домогательствах к несовершеннолетним. Об этом говорится на сайте ассоциации.

Президент МАК Андрей Козлов в ответ на обращение пяти объединений ассоциации уточнил, что Скипский больше не будет участвовать в организации любых мероприятий с участием детей и молодежи, проводимых под эгидой МАК ЧГК. Речь, в частности, идет о школьных и студенческих турнирах и тренерской работе.

На прошлой неделе журналистка The Bell Екатерина Аренина рассказала, что Скипский, который преподавал у нее в школе географию, пытался поцеловать ее и приставал, когда девушке было 15 лет. Вслед за Арениной о неподобающем поведении игрока ЧКГ стали рассказывать и другие его бывшие ученицы.

Накануне пять входящих в МАК объединений потребовали отстранить Скипского от работы с юными игроками. «Мы не готовы брать на себя ответственность за привлечение детей в организацию, в которой остаются без внимания множественные обвинения в домогательстве», — заявили подписанты открытого письма.

Источник: Новая газета





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