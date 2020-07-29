Дегтярев оценил ситуацию в Хабаровске

29.07.2020, 7:08, Новости дня

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что в целом ситуация в Хабаровске вселяет «осторожный оптимизм», митингующие после общения с ним успокаиваются.

По словам врио главы региона, он уже начал диалог с митингующими. «Я говорю людям: вас уже услышали. Потерпите до сентября 2021 года, будете выбирать губернатора. Кого – время покажет. В воскресенье я успел немного пообщаться с людьми на площади Ленина и в глазах многих увидел понимание. Я абсолютно спокоен на сей счет. Даже самые агрессивно настроенные по отношению ко мне люди после общения успокаивались, верили мне», – цитирует Дегтярева «Коммерсант».

Врио губернатора также отметил, что на настроениях митингующих «паразитируют приезжие организованные провокаторы». Кроме того, в городе приехали иностранцы. «Подозревать их в организации я не буду, но они здесь появились», – сказал Дегтярев.

Он выразил надежду, что полицию на митингах не будут провоцировать на крайние действия.

Кроме того, врио главы региона заявил, что будет работать с населением на этом посту без посредников в лице чиновников и партий с помощью «народного совета», в который войдут лидеры общественного мнения.

Он также признался, что назначение на пост врио губернатора стало для него неожиданностью. «География назначения ни с кем не обсуждалась, ни со мной, ни с кем другим в партии», – сказал Дегтярев.

Напомним, в воскресенье врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев пообщался с участниками акций в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. Руководитель региона объяснил свою позицию по делу Фургала и заверил, что «Москва слышит всех».

В начале прошедшей недели президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия, а пост врио главы края предложил занять Дегтяреву, который до этого момента был депутатом Госдумы от ЛДПР. Фургал представляет ту же партию. Бывший губернатор был задержан в связи с расследованием дела в отношении ОПГ, которая причастна к ряду особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.