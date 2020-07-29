КНДР призвала иностранных дипломатов не покидать Пхеньян из-за карантина

29.07.2020, 6:53, Новости дня

Власти КНДР рекомендовали иностранным дипломатам воздержаться от поездок по стране в связи с возможной вспышкой коронавирусной инфекции в городе Кэсон, сообщили в российском посольстве в Пхеньяне.

«В связи с угрозой возникновения в городе Кэсон смертельного и разрушительного бедствия, а также в соответствии с переходом от государственной чрезвычайной противоэпидемической системы к чрезвычайной системе высшей категории департамент повторно уведомил пхеньянский дипкорпус о порядке действий, которого следует придерживаться сотрудникам дипломатических миссий и представительств международных организаций, аккредитованных в КНДР», – приводит текст сообщения российского посольства ТАСС.

Власти народной республики рекомендовали дипломатам не выезжать за пределы Пхеньяна, отказаться от проведения массовых мероприятий, воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и не совершать прогулки по городу в компании, состоящей более чем из пяти лиц, а при выезде в город неукоснительно выполнять требование о ношении масок.

Протокольный департамент выразил надежду на то, что «для обеспечения благополучия народа и безопасности государства сотрудники дипломатических миссий и представительств международных организаций будут сознательно следовать упомянутому порядку действий в соответствии с введенным правительством КНДР статусом тревоги особого уровня».

В публикации отмечается, что 28 июля посольство получило соответствующую ноту протокольного департамента МИД КНДР.

В минувшее воскресенье лидер КНДР Ким Чен Ын распорядился закрыть один из городов в Северной Корее из-за ситуации с коронавирусом. COVID–19 заподозрили у человека, который незаконно пересек военно-демаркационную линию между двумя Кореями.

Напомним, о выявлении первого случая коронавируса в Северной Корее стало известно в начале февраля. В апреле перебежчик из КНДР рассказал о «реальной» ситуации с коронавирусом в Северной Корее.



