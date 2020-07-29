Спрос на золото в Китае в первой половине 2020 года упал на 38 процентов

29.07.2020, 6:48, Новости дня

Спрос на золото в Китае в первой половине 2020 года упал на 38% – до 323 тонн, сообщила South China Morning Post.

«Из-за пандемии коронавируса, замедления экономического роста и высоких цен на золото его потребление в первом полугодии значительно сократилось», – приводит данные Китайской ассоциации золотопромышленников ТАСС.

В частности, на 42% упал спрос на драгоценный металл со стороны ювелирной отрасли.

Мировые цены на золото за шесть месяцев выросли более чем на 20%. В последние дни тенденция роста продолжилась. В среду за тройскую унцию на торгах в Гонконге давали 1953 доллара.

За первое полугодие 2020 года Китай выпустил в общей сложности 217,8 тонны этого металла – на 7,3% меньше аналогичного показателя 2019 года.

Накануне цена на золото на Йоханнесбургской валютной бирже в ЮАР достигла рекордного уровня.