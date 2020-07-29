Таинственная смерть 5 мальчиков из Красноярска

29.07.2020, 7:29, Разное

За прошедшие 15 лет дело о странной смерти пяти красноярских школьников обросло множеством самых жутких слухов и теорий. Кто-то говорит, что они стали жертвами тайной развитой сети педофилов, другие указывают на ритуальные детали.

16 апреля 2005 года пять красноярских мальчиков – учащихся школы №50 – Максим Тауманов, Сафар Алиев, Галаш Мамедгасанов, Александр Лавренов и Дмитрий Макаров, пошли погулять и пропали.

Мальчикам было 10-12 лет, они были друзьями и часто гуляли вместе. В последних раз их видели в день пропажи во дворе дома №16 по улице Глинки, что недалеко от их школы.

Когда никто из детей к вечеру не вернулся домой, их родители начали звонить в милицию. Когда пропадает сразу пятеро несовершеннолетних, это не просто ЧП, а что-то очень редкое и необычное.

Первоначально даже рассматривалась версия о побеге, потому что семья одного из мальчиков считалась неблагополучной и ранее он уже сбегал из нее, однако потом началось расследование по факту вероятного похищения.

В Красноярске была организована беспрецедентная в истории города поисковая операция. Мальчиков сначала искали около 200 милиционеров и группа родственников детей, потом количество поисковиков увеличилось до 5 тысяч человек.

Сообщалось, что они тщательно проверяли все ближайшие подозрительные места – заброшенные помещения, канавы и в том числе коллекторы. Но ничего не нашли.

В начале мая отец Саши Лавренова вместе с несколькими полицейскими лично проверил подозрительный коллектор на заброшенном частном участке. Там тоже было пусто. Но 8 мая 2005 года в этот же коллектор полезли сборщики металлолома и наткнулись на страшную находку – сожженные до неузнаваемости останки нескольких человек.

Когда на место прибыла милиция, стало ясно, что это останки детей. Первоначально у родственников пропавших мальчиков еще теплилась надежда, что "Это не они", но по округу быстро разошлись слухи, что в коллекторе нашли останки именно тех пропавших 5 мальчиков.

Сообщалось, что нашли один обгоревший труп и несколько фрагментов других тел и одежды. Остальное превратилось в пепел. Но некий местный мужчина (его потом так и не нашли), который помогал милиционерам доставать тела из коллектора, уверял, что останки мальчиков были практически не обгоревшими. Это внесло большую сумятицу и сразу же стало причиной недоверия родителей пропавших мальчиков к властям.

Милиция начала вести расследование и одной из основных версий был несчастный случай. Рядом с телами школьников нашли некий баллончик, поэтому возникла версия, что дети сами залезли в колодец и там произошло возгорание содержимого баллончика. Но потом выяснилось, что коллектор крайне узкий и что живые дети едва помещались бы там впятером. Кроме того, он был довольно глубоким.

Родителям мальчиков не показали останки и даже не пустили их в морг, что породило еще больше слухов. 13 мая появилась информация, что выявлено превышение содержание углекислого газа в следах крови одного из погибших детей. 20 мая заговорили про несчастный случай, но 26 мая было сообщено, что это могло быть убийство и что детей могли сжечь когда они еще были живыми.

Позже с помощью анализа ДНК удалось распознать останки 4 тел из 5. Это были Максим Тауманов, Галаш Мамедгасанов, Александр Лавренов и Дмитрий Макаров. Предположительно пятое тело принадлежало Сафару Алиеву, но оно было в таком состоянии, что ДНК из останков извлечь не удалось.

Потом начались странности. На теле Димы Макарова нашли непонятную плесень. Ее следов не было ни в коллекторе, ни на других телах. Именно тогда появилась версия, что до того как их подкинули в коллектор, тела детей находились в разных местах. Причем плесень была такая, которая часто возникает в местах скопления крови – к примеру на скотобойнях.

Но самым странным фактом было то, что три тела из пяти были полностью обескровлены, а тело Макарова частично обескровлено. Экспертам не удалось найти в их останках следов гемоглобина или карбоксигемоглобина, а у Макарова гемоглобин нашли лишь в мышечной ткани. И обескровливание произошло ДО того, как тела были сожжены.

А потом и вовсе пошли теории заговора и множество людей заговорили о том, что в Красноярске произошло ритуальное убийство. Данную версию первым высказал писатель Михаил Назаров, известный в определенных кругах монархист и националист, а потом она разошлась по СМИ.

Он заявил, что в Красноярске работала секта евреев-хасидов и что убийство пятерых мальчиков с обескровливанием произошло как раз на Пасху, что очень похоже на известное "Дело Бейлиса", которое случилось в 1911 году в Киеве. Тогда в обескровливании и убийство 12-летнего мальчика Андрея Ющинского обвинили местного еврея Бейлиса. Бейлиса суд оправдал, но в народе дело вызвало множество волнений и антисемитскую истерию.

Заявления Назарова вызвали множество протестов и на их фоне информация о том, как идет следствие по делу, полностью затерялась. Известно лишь, что несколько образцов с тел отправили на дорогостоящую экспертизу в Англию, но осталось неизвестным, какими были ее результаты. А дальше тишина. 18 декабря 2007 года уголовное дело было официально закрыто.

Многие считают, что красноярских мальчиков убил некий так и не пойманный серийный маньяк или организация педофилов. Но эти версии проходят лишь как слухи. За 15 прошедших с того года лет

В 2006 и 2007 годах в том же Красноярске в коллекторах было найдено еще двое убитых детей – Сергей Мальков и Полина Малькова. Они являлись лишь однофамильцами, но это тоже довольно странная деталь. Их тела не были сожжены и лишь на теле Полины были явные признаки насильственной смерти, однако многие связывали эти убийства с делом 5-ти мальчиков.

В 2009 году в изнасиловании и убийстве Полины Мальковой был признан виновным 36-летний Владимир Наумов. Ему дали пожизненное. Причастность его к смерти других детей установить не удалось.