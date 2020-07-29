Для колонизации Марса придется изменить ДНК человека

29.07.2020, 6:44, Разное

Эксперты считают, что только генная инженерия может сделать реальной жизнь человека на Марсе. Другими словами, если человек решит поселиться на Красной планете, то он должен стать с генетической точки зрения менее «человечным».

Будущих колонизаторов Марса будут подвергать различным сложным испытаниям, которые включают высокие радиационные нагрузки, разрушительных для костей, гравитационному воздействию и прочим «прелестям» космической жизни. NASA планирует все это выполнить в течение нескольких лет, а к тридцатым годам отправить первую партию колонизаторов на Красную планету.

Как заявляют представители агентства, астронавты должны быть в состоянии, чтобы живыми и здоровыми вернуться на Землю. Они не исключают, что некоторые не пожелают возвращаться, но это уже их личное дело. Наверняка им там будет чем заняться.

Готовимся к полетам на Марс

Ученые считают, что для благополучного исхода марсианской миссии, скорее всего, потребуется внести некоторые изменения в ДНК человека. Это на самом деле не так просто, ведь люди на Марсе должны будут жить, развиваться, создавать семьи и многое другое. Без генной инженерии здесь никак не обойтись, – уверены исследователи.

Ранее ученые в целях эксперимента ввели в клетки человека гены тихоходок – маленьких выносливых существ, которые способны выживать в космическом вакууме. Полученные клетки показали высокую устойчивость к радиации, сообщил Кристофер Мейсон, генетик Корнельского университета в Нью-Йорке.

В настоящее время в NASA и других космических агентствах полным ходом идет разработка различных способов защиты астронавтов фармакологическими методами – с применением лекарственных препаратов. Это небольшой шаг, однако он уже показал свою эффективность и безопасность.

Касательно изменения ДНК астронавтов Мейсон задается вопросом: а может быть с этической точки зрения мы просто обязаны это сделать? Ведь учитывая длительность и рискованность марсианской миссии, предлагаемые способы обеспечат безопасность.

Наделение астронавтов новыми способностями позволит им путешествовать в еще более отдаленные и опасные уголки космоса. Например, на Европу (спутник Юпитера), где под толщей льда скрывается огромный океан. Здесь не только холодно, но и повышено радиационное излучение. Обычный человек там будет просто изжарен радиацией, но другое дело – генетически усовершенствованный человек, который будет способен пережить это без ущерба для организма.

Возможность генной инженерии позволяет нам теперь рассмотреть возможность отправки астронавтов на Европу, на которой, по мнению ученых, может быть жизнь.

В будущем генная инженерия коснется не только астронавтов. Биологи уже работают над созданием так называемых «дизайнерских микробов», которые помогут колонистам обосноваться на Марсе. Например, эти микробы будут создавать строительные материалы для различных сооружений.

Некоторые ученые предлагают использовать «дизайнерские микробы» для терраформирования Марса, сделав его обитаемым. Однако здесь возникает этический вопрос, ведь возможно на Марсе была раньше жизнь и могла еще сохраниться глубоко под поверхностью. Не внесет ли это определенный дисбаланс в существующую экосистему Красной планеты? В связи с этим многие астрофизики не поддерживают данное предложение.

Некоторые исследователи считают, что на Марс нужно отправить не меньше пятисот человек, поскольку меньшее число людей приведет к вырождению вида из-за смешения крови близких родственников. А мы пока в лучшем случае можем послать на Марс несколько человек.