Аграрная партия заявила об участии в местных выборах

29.07.2020, 6:20, Новости дня

Аграрная партия Украины 28 июля на съезде в Киеве приняла решение об участии в местных выборах 2020 года, сообщает сайт политсилы.

Глава партии Михаил Поплавский поставил задачу получить максимальное количество голосов и “обеспечить организации четкое место на политическом поле”.

“Учитывая существенное увеличение важности развития аграрного сектора в экономике Украины, очевиден мощный общественный запрос на политическую силу, которая системно и профессионально защищала интересы людей, связанных с аграрным производством. Именно такой политической силой была и есть Аграрная партия Украины. Кандидаты от Аграрной партии примут участие в октябрьских выборах, чтобы граждане выбрали местные власти из тех, кого они лично знают и кому доверяют. Профессионализм, знание проблем, требующих решения, – главные критерии выдвижения, потому что мы стремимся к реальным переменам! На смену популистам должны прийти настоящие хозяйственники и профессионалы, а это и есть Аграрная партия Украины”, – заявил Поплавский.

Верховная Рада назначила местные выборы в Украине на 25 октября.