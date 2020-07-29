 

Новый корабль-носитель «Калибров» заложили в Комсомольске-на-Амуре

29.07.2020, 6:08, Новости дня

На Амурском судостроительном заводе в Комсомольске-на-Амуре заложили малый ракетный корабль-носитель крылатых ракет «Калибр» проекта 22800 («Каракурт») для Тихоокеанского флота.

На церемонии закладки корабля в среду присутствовали врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, представители командования ТОФ, глава Комсомольска-на-Амуре Александр Жорник, руководство и сотрудники предприятия, духовенство, передает РИА «Новости».

Как сообщил гендиректор АСЗ Владимир Кулаков, «Павловск» – это четвертый корабль проекта 22800 («Каракурт»), возводимый на АСЗ. Предыдущие три корабля серии («Удомля», «Ржев» и «Уссурийск») находятся в «неплохой степени готовности», отметил Кулаков.

На заводе уточнили, что полностью всю серию планируется сдать к 2026 году.

Врио губернатора поблагодарил руководство и сотрудников предприятия за работу, а Минобороны РФ – за размещение заказов на заводе.

В рамках торжественной церемонии на днищевую секцию будущего корабля установили закладную табличку. В мероприятии приняли участие врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, вице-адмирал ТОФ Денис Березовский и гендиректор АСЗ Владимир Кулаков.

В ходе церемонии Березовский также сообщил, что ранее построенные на заводе корветы (проекта 20380) «Громкий» и «Совершенный» достойно выдержали испытания в сложных погодных условиях в Тихом океане.

«Эти корветы подверглись такому испытанию, что сами не ожидали. Но все испытания они прошли достойно, без единой поломки, полностью выполнили задачи и продолжили традиции нашего славного флота», – сказал вице-адмирал.

Напомним, в прошлую пятницу в Керчи спустили на воду новейший малый ракетный корабль проекта 22800 «Циклон».

26 декабря 2019 года в Комсомольске-на-Амуре заложили третий по счету малый ракетный корабль проекта 22800 для Тихоокеанского флота, получивший имя «Уссурийск».





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