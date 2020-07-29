Мнение: О шокирующем признании Крыма российским

29.07.2020, 6:00, Разное

На фото – #Крым, Симферополь, 18 марта, но речь пойдёт о событиях более близких, хотя ноги растут оттуда.

Подумать только, что несколько сочувственных слов от братьев-белорусов, адресованных братьям-украинцам вызвали настолько резко негативную реакцию в украинском обществе! А соцсети буквально закипели от возмущения: как она могла, да как она посмела.

А ведь всего-то – капелька realpolitik.

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская со второй попытки журналиста всё же согласилась ответить на вопрос о Крыме. И высказалась в том духе, что «юридически Крым является украинским, но фактически – он российский».

До кучи ещё и сказала, что ей больно, поскольку в Украине была война…

Двух этих вещей оказалось достаточно, чтобы украинцы закипели негодованием, а самым мягким комментарием было традиционное расчехлилась!.

До сих пор подобные признания сложившихся на сегодняшних день реалий оставались уделом западных маргиналов. Например, бывший сотрудник американской дипломатической службы Деннис Ортблад и бывший партнёр компании PricewaterhouseCoopers Кришен Мета в дискуссионной статье, опубликованной в The National Interest, высказались в том духе, что Крым останется частью России, и что его население всегда было преимущественно российским. Ещё один американец, некий Джо Макинтаер из организации «Глобальная сеть против оружия и ядерной силы в космосе» заявил: «Крым полностью интегрировался в Россию…, и мы теперь знаем, почему люди проголосовали именно так. Если бы я был крымчанином, то сделал бы то же самое».

Подобные слова, ничего не меняющие по сути в отношении западного истеблишмента к вопросу Крыма, с видимым удовольствием тиражируются официальными российскими #СМИ. Но цитировать Светлану Тихановскую они почему-то не стали. Что может говорить о желании Кремля по-прежнему ставить на действующего белорусского президента Александра #Лукашенко. Каким бы скандальным он ни был – а «свой».

С другой стороны, даже оппозиционные кандидаты на пост главы Беларуси вынуждены говорить и действовать с оглядкой на Россию. Это снижает градус их оппозиционности, но… Realpolitik – он такой, суровый. Да и пример того, чем можно поплатиться за слишком уж «антироссийскую» риторику, буквально перед глазами. Достаточно проехать порядка 500 км на юго-восток от Минска.

А вообще, наверное, для белорусов вопрос принадлежности Крыма – 10-й, если не 100-й. Не их страна, не их #война. И можно ли требовать от белорусской оппозиции большего, чем скупое признание, что «по международным законам, … юридически #Крым украинский»? Или – не только можно, но и нужно, иначе какая же это #оппозиция?