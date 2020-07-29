Тайна загадочной польской души: почему победил президент-националист

29.07.2020, 5:10, Разное

Автор: Редакция LSM.lv (Rus.lsm.lv)

Foto: Adrianna Bochenek, Agencja Gazeta via REUTERS

Президентские выборы в Польше освещались за пределами страны как культурно-идеологическая война между двумя половинами населения Польши — одной, традиционалистской и националистической, и второй, более молодой и более либеральной. Но истинная причина переизбрания Анджея Дуды совсем другая, указывает американский политолог.

И что же это за причина? «Это экономика, глупышка», — знаменитой цитатой отвечает Митчелл Оренстайн, профессор и заведующий кафедрой российских и восточноевропейских исследований в Пенсильванском университете, старший научный сотрудник «мозгового центра» Foreign policy research institute (FPRI, Институт внешней политики, Пенсильвания, США). По его мнению, изложенному в колонке на портала FPRI, эта фраза «политтехнолога» Джеймса Карвилла, работавшего на избрание Билла Клинтона, отражает ситуацию как нельзя лучше.

Все наоборот

При правительстве, сформированном правящей партией «Право и справедливость» (PiS) экономика Польши действительно существенно подросла (в среднем по 5% в год до замедления, вызванного коронавирусным кризисом). При таком энергичном росте любой действующий президент обычно легко переизбирается. Кроме того, социально-экономическая политика PiS позволила многим полякам, которых конкуренция свободного рынка оставила на обочине, достичь подобия образа жизни среднего класса, что в польских реалиях означает сводить концы с концами и даже иногда отдыхать.

Неудивительно, что во втором туре президентских выборов в Польше 13 июля большая часть поляков отдала голоса за Дуду, а не за Рафала Тшасковского, представлявшего либеральную Гражданскую платформу. Но если брать исключительно экономические предпосылки, Дуда должен был победить с сокрушительным перевесом.

«Тот факт, что соперники набрали почти равное количество голосов — Дуда 51%, Тшасковский 49% — отразил широко распространенное недовольство непопулярной социокультурной политикой PiS, а не поддержку [конкурента]», — уверен политолог. PiS проводит политику, в которой есть полный консервативно-националистический набор: евроскептицизм, противостояние правам геев, а также не вполне демократическая политика в отношении СМИ и правосудия. Многих поляков это злит. Ситуацию накаляет и «теория смоленского заговора» о том, что РФ и предыдущее польское правительство (как раз-таки Гражданской платформы) в 2010 году пошли на сговор с целью убить предыдущего президента в как бы случайной авиакатастрофе под российским Смоленском. В результате вместо значительного отрыва Дуда победил с перевесом всего в два процентных пункта.

Большинство же западных аналитиков, уверен Оренстайн, воспринимают польскую политику и результат выборов «с точностью до наоборот».

Дуда победил не потому, что мобилизовал традиционное католическое консервативное большинство. Это не большинство, и эти избиратели и так уже были на его стороне.

Дуда чуть не проиграл, и именно потому, что потворствовал именно этим избирателям, составляющим примерно треть польского электората. Оставаясь верным идеологии этой группы, он едва не утратил лидирующие позиции, которые опирались на чрезвычайно популярную социально-экономическую политику.

Из-за этого недоразумения Польша в настоящее время изображается страной, где 51% населения поддерживает консервативные националистические взгляды, в которых акцент ставится на польский «суверенитет» и независимость от постмодернистских моральных ценностей Евросоюза. Но опросы общественного мнения указывают, что это полная ерунда, утверждает политолог.

Восторженные европейцы

Поляки являются одними из самых восторженных сторонников Европы, они решительно поддерживают членство Польши в ЕС и в НАТО. В опросе (.pdf), проведенном в марте 2020 года польским агентством CBOS, 89% поляков поддержали членство в ЕС. Более того, 55% респондентов считают, что членство в ЕС вовсе «не ограничивает суверенитет и независимость Польши чрезмерно» — вопреки неоднократным заявлениям правительства евроскептиков PiS. Лишь 35% разделяют эту точку зрения, причем за время нахождения PiS у власти, несмотря на контроль консерваторов над государственными СМИ в пропагандистских целях, эта доля даже сократилась.

Когда политики PiS заявляют, что ЕС угрожает традиционным семьям, навязывая постмодернистские ценности (права геев, однополые браки) и предлагают конституционную поправку для предотвращения усыновления детей геями, можно было бы предположить, что только около трети поляков это поддержат. Однако же, в 2019 году на вопрос CBOS, следует ли «мириться с гомосексуализмом», только 24% ответили «нет, не следует». Хотя для 54% это «отклонение от нормы», но такое, с которым надо мириться, а еще 14% считают, что гомосексуализм — это просто норма. То есть, всего треть поляков выступает против прав геев. Выраженное большинство (68%) так или иначе, но поддерживают права геев в Польше, и их доля растет.

Поляки также решительно поддерживают демократию. Опрос службы изучения общественного мнения Pew, проведенный весной и летом 2019 года, показал: 85% поляков одобряют состоявшийся после конца коммунизма переход к многопартийной системе. Удивительно, но, как и в большинстве других европейских стран, поляки назвали независимость судебной власти самым важным аспектом демократии — такой ответ дали 72% респондентов. Равенство полов поддерживают 69% опрошенных. Кроме того, поляки в основном довольны уровнем демократии в своей стране: 66% удовлетворены и 31% недовольны — примерно как в Германии или Нидерландах.

Благополучие растет? Значит, тут — демократия

Несмотря на острые противоречия вокруг независимости судебной власти (в том числе и с жестко отреагировавшим ЕС), большинство поляков не считают правительство PiS антидемократическим. Конечно, избиратели либеральной Гражданской платформы воспринимают усилия PiS по очищению судебной системы от «коммунистов» как попытку контролировать суды — и не без оснований. В то же время удовлетворенность поляков демократией возросла в период между 2009 и 2019 — скорее всего за счет того, что политика PiS улучшила положение простых людей.

Является ли демократия процедурной, то есть обусловленной тем, как функционируют государственные институты? Или сущностной, когда важнее то, выигрывает ли большинство населения от политики правительства?

Большинство поляков кажутся менее обеспокоенными вопросами процедуры и связывают демократию с правительством, которое улучшает их благосостояние,

констатирует автор.

Самый интересный вопрос агентства CBOS для тех, кто хочет понять экономическую привлекательность PiS: считают ли люди, что они живут в олигархическом обществе, где большую часть доходов получает 1% населения — или же в демократическом обществе, где большинство людей — представители среднего класса.

Эти цифры резко изменились при PiS: доля определяющих Польшу как олигархию с немногочисленной элитой наверху, тонким слоем среднего класса и значительной частью населения ниже этого уровня, снизился с 31% в 2013 году до 13% в 2019 году. Доля тех, кто определяет Польшу как общество, в котором большинство принадлежит к среднему классу, взлетел с 14% в 2013 году до 28% в 2019 году, став самым популярным из предложенных пяти вариантов ответов. Второй по популярности ответ (23%) о том, что общество имеет пирамидальную структуру, в 2009 году набрал 33%.

Партия PiS победила на этих выборах благодаря экономической политике, которая вывела из нищеты миллионы поляков, особенно в небольших городах и сельской местности, позволив им достичь уровня жизни среднего класса.

Фирменным нововведением PiS стала программы Rodzina 500+ («Семья 500+»), которая выплачивает всем польским семьям (включая семьи геев и родителей-одиночек) по 500 злотых (около 115 евро) в месяц за каждого второго и за каждого последующего ребенка. В стране, где средняя заработная плата составляет 4000 злотых в месяц, это очень существенно, особенно для более бедных и многодетных семей, живущих в провинции и на селе.

Опросы общественного мнения показывают, что 68% поляков отождествляют Rodzina 500+ с правительством PiS, и это самая популярная экономическая программа правительства. Правительство PiS также отменило повышение пенсионного возраста, создало новые льготы по рецептурным лекарствам для пожилых, запустило программу доступного жилья, ограничило использование работодателями «мусорных» (т.е. краткосрочных) трудовых договоров и объявило о введении новых налоговых льгот для молодых людей с тем, чтобы побудить их не уезжать из Польши.

По контрасту, экономическая политика Гражданской платформы сегодня страшит многих поляков. Избиратели ассоциируют эту партию с периодом «разгула» свободного рынка, когда высокообразованная элита в крупных городах обогатилась, а большая часть населения осталась за бортом. Правительства Гражданской платформы и их предшественники сокращали социальные программы, повышали пенсионный возраст и утверждали, что увеличение социальных расходов обанкротит страну.

Когда PiS объявила о Rodzina 500+, представители Гражданской платформы пророчествовали, что это станет бюджетной катастрофой и разрушит экономику страны. Ничего подобного не произошло. На самом деле из-за быстрого экономического роста и большего притока налогов, дефицит бюджета Польши сократился.

Неудивительно, что, несмотря на активную или молчаливую поддержку подавляющим большинством поляков либеральных ценностей, кандидат в президенты от Гражданской платформы проиграл.

Польские избиратели из среднего класса, которые не являются ни убежденными националистами, ни стойкими приверженцами либерализма, проголосовали своими кошельками,

резюмирует Митчелл Оренстайн.