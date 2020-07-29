«Чудо на Висле»: как поляки победили русских большевиков

29.07.2020, 5:10, Разное

Июль 28, 2020 Эймос ЧАППЛ

Редкие фотографии боевых действий между Польшей и большевистской Россией, которые проходили в окрестностях Варшавы 100 лет назад.

Свадьба в польской деревне в 1920 году.

Эта свадебная фотография была сделана в то время, когда Польша сумела возродиться как национальное государство. В течение века ее территория была разделена между различными европейскими державами.

Артиллерийские орудия, захваченные во время Гражданской войны в России, выставлены рядом с Московским Кремлем, 1920 год.

РФ в то время была охвачена войной, вспыхнувшей после большевистской революции, которую возглавил Владимир Ленин. На западе страны в те годы не было четкой границы между Россией и новой независимой Польшей.

Польский лидер Юзеф Пилсудский отметил возможность захвата земель на востоке, где не было очерченной межи.

Польские войска в Киеве, май 1920 года.

После нескольких стычек с российскими войсками в приграничных районах поляки вместе с некоторыми украинскими националистическими группами весной 1920 года захватили Киев. Премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж отметил: «Поляки склонны быть высокомерными, и им придется позаботиться о том, чтобы им не надавали по голове».

Митинг в Петербурге, люди стоят с плакатом: «Трепещите, польские паны. Питерские коммунисты отправляются на польский фронт».

Взятие Киева Польшей разозлило многих простых россиян, которые рассматривали город как колыбель своей культуры.

Владимир Ленин выступает в Москве перед толпой красноармейцев, которым предстоит двинуться на запад, чтобы сразиться с поляками.

Захват Польши Киевом был подарком новому российскому руководству. Коммунисты замышляли после победы в Гражданской войне распространить «огонь революции» на Западную Европу, особенно на Германию.

Польское наступление на Киев предоставило российским коммунистам именно тот повод, в котором они нуждались.

Сторонники левых сил в Руре, Германия. Весна 1920 года.

После Первой мировой войны Германия переживала экономические неурядицы, и на улицах, кишащих безработными и политическими экстремистами, призрак коммунистической революции казался всё более явственным. Поддержка с востока могла подтолкнуть к началу восстания.

Единственной преградой между Россией и Германией была Польша.

Красноармейцы читают газету во время отправки на Польский фронт.

3 июля войскам Красной армии сообщили: «На западе решаются судьбы мировой революции. Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесём счастье и мир трудящемуся человечеству».

Российские кавалеристы на пути к сражениям с поляками.

Хотя противоборствующие армии имели в своем распоряжении различное современное оружие, включая танки, быстрое продвижение сил на передовую означало, что приоритетной силой была конница, и большая часть сражений напоминала войны из другой эпохи.

Вооруженные косами польские добровольцы.

Польский кавалерист так описал сражение между польской и казачьей большевистской конницей: «Ярко одетый всадник выскочил из толпы казаков на великолепном вороном коне и, взмахнув мечом над головой, закричал: “Ну что, господа, я казак Кузьма Крючков. Кто на меня?” По стоявшим в первом ряду офицерам пронесся ропот. “Раецки! Да, Раецки”. Капитан Раецки (лучший фехтовальщик в полку) перекинул меч в левую руку, чтобы перекреститься правой, а затем пошел на Крючкова. Крючков замахнулся на его голову, Раецки разрубил противника от шеи до пояса. Казаки начали отступление, а наш полк пошел в атаку».

Раненого поляка увозят с линии фронта.

Но несмотря на лихое владение мечом, поляки были быстро изгнаны из Киева русскими большевиками. Один польский солдат подвел итог разворота: «Мы бежали всю дорогу до Киева, и мы бежали всю дорогу назад».

Красноармейцы стоят рядом с военным бронепоездом.

Поляки отступали, русские продвигались вглубь своей территории, жестоко убивая пленных.

Священник рядом с умирающим польским солдатом.

Один солдат так описывал чувство уязвимости на полях сражений: «Нужно было ожидать атаки с любого [направления], бои были кровожадными — либо вы побеждаете, либо погибаете. Наши были такими же жестокими, как и большевики. Человеческая жизнь потеряла всякую ценность».

Польские бойцы молятся на коленях.

Один поляк описал чувство страха от продвижения коммунистов-атеистов к Варшаве, написав о наступлении «царства антихриста».

Старый польский солдат в Варшаве, 1920 год.

Польских солдат перевозили по железной дороге. Польские мальчики и девочки дарили солдатам цветы, когда поезд останавливался на станциях.

6 августа польские войска запланировали остановиться в Варшаве, чтобы оборонять город. На горизонте уже виднелись огромные облака пыли, поднимаемой наступающей конницей большевиков. Город был охвачен паникой.

Польские войска ждут коммунистов на восточной окраине Варшавы.

У поляков были некоторые преимущества. Им удалось расшифровать большую часть данных секретной радиосвязи русских. С воздуха поляков поддерживали американские летчики, которые добровольно вызвались осуществлять разведывательные полеты.

Американский пилот Мериан С. Купер, который воевал на стороне поляков (на верхнем фото). Самолет Купера был сбит, он провел несколько месяцев в плену у красноармейцев, прежде чем сбежал оттуда. Позже он вернулся в Соединенные Штаты. Он был сопродюсером фильма «Кинг-Конг», выпущенного в 1933 году. Купер показал себя за штурвалом самолета, которым был сбит Кинг-Конг в финале фильма.

Поляки готовятся к битве.

Русские сражались в пределах 13 километров от черты Варшавы в середине августа, но смелый план битвы и решительное сопротивление поляков обернулись тем, что атаковавшая сторона вынуждена была бежать. Слухи о вмешательстве божественных сил в маловероятную победу заставили многих назвать битву «Чудом на Висле» — в честь реки, протекающей через Варшаву.

https://rus.azattyq.org/a/miracle-on-the-vistula-the-1920-war-between-russia-and-poland/30745596.html

Map: How Polish Fighters Beat Back Lenin’s Communists

Видео, показывающее на карте драматические изменения территорий во время польско-советской войны.

Польские войска в битве за Варшаву.

Шарль де Голль, который затем займет пост президента Франции, служил военным советником во время войны. Он написал 17 августа: «У наших поляков выросли крылья. Солдаты, которые всего неделю назад были физически и морально истощены, теперь мчатся вперед со скоростью 40 километров в день. Да, это победа! Полномасштабная победа!»

Захваченные в плен красноармейцы.

После 10 дней тяжелых боев у Варшавы поляки убили около 20 тысяч солдат противника и захватили более 50 тысяч. Поляки потеряли менее пяти тысяч человек.

Делегация большевиков прибывает на переговоры с поляками.

В конечном итоге Польша и РФ в начале 1921 года подписали мирный договор, хотя многие считали это лишь паузой в длительной борьбе между двумя странами. В 1939 году в Польшу вторглись нацистские войска Адольфа Гитлера, в конце Второй мировой войны на польскую территорию зашел Советский Союз.

Но мечте большевиков распространить коммунистическую революцию в Западной Европе так и не суждено было сбыться.