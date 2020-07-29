Россия и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности

29.07.2020, 4:48, Новости дня

Представители РФ и США провели в Вене консультации по стратегической стабильности, в рамках которых рабочая группа обсудила существующие и будущие угрозы в области космической безопасности, сообщила пресс-служба Госдепартамента.

«На этой встрече стороны обменялись мнениями относительно существующих и будущих угроз в космосе, о политическом курсе, стратегиях и доктрине, обсудили перспективную повестку дня, направленную на содействие безопасной, профессиональной, устойчивой деятельности в космосе», – приводит сообщение Госдепартамента США ТАСС.

«Обе делегации выразили заинтересованность в продолжении этих дискуссий и налаживании связей, например, [относительно того] как усовершенствовать коммуникации между двумя странами по связанным с космосом оперативным вопросам, чтобы уменьшить риск недопонимания, помочь предотвращать и улаживать относящиеся к космосу инциденты, не допускать непреднамеренной эскалации», – подчеркнули в Госдепе.

От Соединенных Штатов во встрече принимали участие представители Госдепартамента, Пентагона, министерства энергетики, а также Совета национальной безопасности.

«В ходе более чем 13-часовых переговоров эти американские гражданские и военные эксперты высокого ранга <…> участвовали в широких дискуссиях с российскими коллегами в рамках первого диалога по космосу с Москвой за семь лет», – добавили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее замглавы Космического командования американских Вооруженных сил Джеймс Дикинсон заявил, что Соединенным Штатам «абсолютно необходимы» системы космического базирования для раннего обнаружения пусков гиперзвукового оружия.

Напомним, в июне Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» якобы в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая. При этом предложение Москвы и Пекина о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе в Вашингтоне назвали «плохим».

Отметим, в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Более того, РФ обвинила в милитаризации космоса США.

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