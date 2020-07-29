Австралия отказалась вредить отношениям с Китаем на фоне роста давления США

29.07.2020, 4:16, Новости дня

Австралия не собирается наносить ущерб отношениям с Китаем в связи с ужесточением Вашингтоном давления на Пекин, сообщила министр иностранных дел Австралии Марис Пейн.

«… Наши отношения с Китаем важны. И у нас нет намерения наносить им урон. Но мы также не намерены делать шаги, которые противоречат нашим интересам. Это наша отправная точка», – сообщила глава МИД Австралии по итогам состоявшихся в Вашингтоне переговоров глав внешнеполитических и военных ведомств США и Австралии в формате «2+2», передает ТАСС.

Пейн попросили прокомментировать перспективы дальнейшего развития отношений между Австралией и Китаем в свете недавней программной речи госсекретаря США Майкла Помпео, в которой он предупредил о намерении Вашингтона усиливать нажим на Пекин.

«Речь госсекретаря [США] – это речь госсекретаря [США]. А позиция Австралии – это позиция Австралии. Как вы понимаете, мы действуем на основании общих ценностей, что отражено в подходе США и подходе Австралии. Но, с нашей точки зрения, самое важное заключается в том, что мы (австралийцы) вырабатываем собственные решения, суждения, исходим из национальных интересов Австралии», – отметила министр.

По ее словам, у Австралии налажены с Китаем взаимовыгодные экономические и иные связи. «У нас есть прочное экономическое взаимодействие, другое взаимодействие. И оно работает в интересах обеих стран», – сообщила Пейн.

На взгляд главы МИД Австралии, Канберра «занимаемся Китаем таким же образом», как и Вашингтон. «Тем не менее мы, конечно, соглашаемся не во всем. Мы являемся двумя очень разными странами, очень разными системами», – подчеркнула Пейн, не уточняя, имеет ли она в виду США или Китай. При этом министр пообещала, что Австралия будет ясно указывать на разногласия.

«С точки зрения Австралии, позвольте мне повторить, мы принимаем собственные решения. Мы поступаем таким образом, придерживаясь своих ценностей, многие из которых в подавляющем большинстве случаев разделяются [другими странами]. И самое главное: мы соблюдаем национальные интересы Австралии», – продолжила Пейн.

При этом она выразила мнение, что Австралия «часто придерживается общей позиции с США, так как разделяет столь много фундаментальных ценностей». «Обе наши страны хотят одного и того же [Азиатско-Тихоокеанского] региона. Мы хотим, чтобы он был безопасным, стабильным, свободным, процветающим», – убеждена министр.

«Считаю, что у нас (властей Австралии) имеется очевидный послужной список выработки решений на основании собственных интересов, – добавила Пейн. – Мы не во всем согласны [с США]. И это – часть уважительных отношений <…>». Кроме того, министр сообщила, что Госдепартамент США и МИД Австралии создают в свете трений с КНР рабочую группу по борьбе с дезинформацией.

Напомним, на прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео выступил с программной речью, предложив создать «альянс демократий» для противодействия Китаю, а также призвав другие страны сделать «выбор между свободой и тиранией», действуя «не в интересах Америки», а ради «собственной независимости, свободы и защиты прав своих людей».