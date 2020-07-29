Мнение: Очередная ЭМПАТИЯ в Шоколаднице!

29.07.2020, 4:15, Разное

Ну вот – опять СРЕДА, и это значит, что нам предстоят очередные посиделки в кафе “Шоколадница” на Китай-городе! То есть я опять, как штык, с 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – завтра, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки . Телефон для связи – +7985-741-0098. До встречи!

Вот еще рецензия – от читателя из Германии:

“Книга написана простым и понятным языком. Жанр книги – медицинский диагноз российской действительности. Впечатление сильное – как бы наблюдаешь смерть ракового больного в реальном времени. Аналогия с раком очень точная – метастазы поразили уже все органы (институты) организма.

Что характерно книга не является публицистикой. Публицистика содержит явную реакцию автора на описываемые события/проблемы. Рощин же избегает оценок. Более того, он не указывает и возможного выхода из этой деградирующей ситуации. В таком стиле обычно пишут энтомологи о своих наблюдениях за насекомыми. И это свидетельствует о том, что автор поставил правильный диагноз обществу и себе самому”.

Гм… Да не, не все так мрачно! Товарищ сгущает краски!