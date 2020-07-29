Ryanair запустит рейсы в Афины и Барселону из Одессы

29.07.2020, 4:06, Новости дня

Авиакомпания Ryanair запустит два новых рейса из Одессы в Афины и Барселону. Об этом 28 июля сообщает Avianews.

Полеты в Грецию будут выполняться один раз в неделю, в Испанию – два раза в неделю.

Рейсы Одесса – Афины будут выполняться по субботам, в некоторые недели – также по вторникам. Полеты из Одессы в Барселону внесены в расписание по вторникам и субботам.

Минимальная заявленная цена авиабилетов с учетом перевозки небольшого места ручной клади с габаритами до 40х25х20 см начинается от 979 грн в одну сторону.

Согласно данным системы бронирования Ryanair, оба новых маршрута из Одессы лоукостер запустит с 27 октября.

21 июня Ryanair возобновил рейсы в Украину, которые были временно приостановлены из-за пандемии COVID-19.

Власти Украины 17 марта заявили о прекращении регулярного авиасообщения из-за пандемии коронавируса. 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, 15 июня начались международные рейсы.