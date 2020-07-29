Мнение: Развал 2.0

29.07.2020, 4:02, Разное

Когда года полтора назад в ноябре 18 на семинаре с Михаилом Хазиным в Петербурге я сказал о том, что мы уже вошли в сценарий второй волны распада страны, зал тогда весьма недовольно и с раздражением загудел. Что неудивительно – даже сегодня этот сюжет все еще вызывает реакцию вроде "чур меня!" Однако реальности всё равно, как мы к ней относимся. Она существует и развивается вне зависимости от того, как именно ее пытаются представлять и интерпретировать.

Первая волна завершилась в 91 году распадом Советского Союза. Причина и "первой", и "второй" волны одна и та же – полное несоответствие управляющего контура системы и управляемого ею объекта. Управляющий контур (проще говоря – правящая номенклатура) становится не способен к управлению сложными системами в силу своей внутренней неспособности к развитию. Советская номенклатура пала жертвой стремительного развития СССР, которое она сама и инициировала. Вот только сама развиваться столь же быстрыми темпами она не смогла, а в какой-то момент (примерно с времени правления Хрущева) утратила способность к развитию вообще.

Правда, есть и отличия у этих "волн". Советский Союз развивался гораздо быстрее, чем правящая партийно-советская номенклатура. А вот нынешняя Россия деградирует существенно медленнее, чем деградировала и продолжает деградировать уже путинская камарилья. Однако итог один и тот же – управляемый объект становится не по зубам правящей страте.

В такой ситуации есть два выхода. Первый – уступить место другой элите, способной к развитию. Второй – привести в соответствие управляемый объект с примитивной управляющей элитой. Попросту говоря – сохранить правящую элиту, но ускоренным темпом деградировать страну, причем сложная система ускоренно деградирует только одним образом – через распад.

Пример СССР показывает, что развал сложной социальной системы неизбежно приводит к тому, что бывшая элита, которая и была заинтересована в развале, рано или поздно, но сдает свои позиции. В России партхозноменклатура сумела продержаться девять лет, после чего ее задвинули за печку уголовники, которые пришли к власти в 2000 году. И продолжают держать власть по сей день. Правило "революция пожирает своих детей" работает и в этом случае. Революция, которую осуществили партсовчиновники высшего и первого эшелонов СССР, в конечном итоге сожрала их. Времена на дворе относительно гуманные, поэтому сошедших со сцены в основном оставили в живых и даже не стали отбирать у них последнее, но в целом власть у них из рук уплыла. И уже никогда не приплывет. Их время ушло навсегда.

Сегодня ситуация ровно та же. Сохранить целостность России теоретически возможно. Если путинская братва сдаст власть. Даже под гарантии личной безопасности. Да, стране придется пройти примерно через 10-15 лет, в течение которых будет проходить процесс создания новой элиты, причем эта элита может начать соответствовать заданным условиям – способности к развитию – только через целый цикл ротаций, проще говоря – выборов, на которых будет постепенно кристаллизовываться зародыш нового политического класса страны.

При этом выборный цикл должен быть существенно сокращен – примерно раза в два. То есть, президент – 3-4 года, причем только один срок. Парламент – два года максимум. Такая ускоренная ротация тяжела, создает турбулентности, на поверхность постоянно будут всплывать клоуны и откровенные фрики – но заново научиться плавать можно только если ты на самом деле плаваешь. В общем, целое поколение уйдет на то, чтобы в стране возник новый политический класс, причем его нужно лепить вдумчиво, с пониманием и корректируя процесс на ходу. Создав целый ряд барьеров для проникновения в этот класс организованной преступности, деятелей прежнего режима (как ельцинского, так и путинского), создать целый ряд иных ограничений. Что ставит вопрос о структуре, которая будет этим заниматься (кстати, изобретать ничего не нужно – это должен быть аналог американской ФБР. (Примерно такую структуру описывал Олег Дивов в фантастическом романе "Выбраковка"). Причем эта структура должна быть заведомо отстранена от власти и защищена на период своей деятельности от влияния власти. Вопросов и проблем здесь будет много, но повторюсь – теоретически сохранить целостность страны возможно. Как это было возможно и в 91 году, кстати. Но путь здесь только один – через создание принципиально нового политического класса страны.

Однако скорее всего, этот сюжет не будет реализован. Путин и его братва будут держать власть зубами, а потому проблема несоответствия управляющего контура управляемому объекту приведет страну к Развалу 2.0. Вне зависимости от того, что на этот счет думают лиговские братки. Движущей силой развала станут региональные элиты сегодняшней России, которые уже получили опыт самостоятельной деятельности в период карантинных мероприятий, когда президент нырнул в подвал и пытался имитировать управление страной оттуда.

Хабаровские события – вполне показательный пример перехода к этому сюжету, так как две недели протестов никак нельзя объяснить иначе, что за ними не стоят региональные элиты. Это не означает, что они организуют протесты в Хабаровске. Они всего лишь не препятствуют им, а ненависть народа к Путину лично и его режиму в целом делают все остальное. И судя по всему, все остальные региональные элиты крайне внимательно смотрят на происходящее, примеряя его уже на себя. И раз так – то времени до Развала 2.0 остается уже очень немного.