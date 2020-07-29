Вратарь, любивший забивать

29.07.2020, 3:54, Разное

Легендарному голкиперу Чилаверту, который за свою карьеру 62 раза поразил ворота соперников со штрафных и пенальти, исполняется 55 лет.

Впервые я услышал о необычном страже ворот в конце 80-х из телевизионных новостей. Диктор с легким недоумением рассказывал о том, как в матче отборочного турнира к чемпионату мира-90 ловкач во вратарских перчатках после назначения пенальти в пользу своей команды неожиданно для обалдевших партнеров и соперников взял мячик в руки, поставил его на «точку» и хлестким ударом принес победу Парагваю над Колумбией. Этим героем, как вы понимаете, оказался Чилаверт. Вот только красно-белая сборная, в битвах за которую Хосе отличится в общей сложности 8 раз (не все форварды готовы похвастаться таким результатом), на мундиаль тогда не попала. Но попадет в 1998-м и 2002-м. И благодаря уже немолодому вратарю-гоняле дважды пробьется в плей-офф.

Забавно, что голкипером Хосе, доивший в детстве коров и продававший на рынке молоко, стал в какой-то степени случайно. Босоногий мальчуган в пыльных дворовых баталиях предпочитал зажигать на чужой половине поля и даже заслужил прозвище Бульдог за свою напористость. Но однажды его старший брат взял юного страйкера на бой со своими сверстниками и безопасности ради отправил на последний рубеж. И Хосе, уверенно отражавший мощные удары и прерывавший опасные прострелы, с удивлением понял, что ловить круглый снаряд — дело не менее увлекательное.

Чилаверт с трофеем Чемпионата Уругвая. Фото: EPA

И не расстанется с перчатками до 40 лет. Он проведет всего 28 игр за «Гуарани» из Асуньсьона и отправится в Аргентину, где его карьера могла прерваться, едва начавшись.

В раздевалку «Сан-Лоренсо» в 1988-м подбросят бомбу. Чилаверт, стоявший прямо у окна, получит множество порезов, но не растеряется и даже сумеет вынести сильно покалеченного партнера Клаудио Сакариса к карете скорой помощи, чем спасет ему жизнь.

«Я успел прикрыть черепушку руками, и это уберегло меня. Трудно поверить, что такие вещи случаются в футболе…» — вспоминал впоследствии Хосе.

Точно так же болельщики на первых порах хватались за сердце от трюков Чилаверта, периодически раздававшего за пределами своих владений длинные передачи. Фанаты требовали от Хосе вернуться в «рамку», но тот и не думал менять привычки. В конце концов ему и этого показалось мало, и он решил исполнять «стандарты», чем и прославился на весь мир.

Безусловно, его коллеги по цеху (Хорхе Кампос, Димитр Иванков, Рене Игита) тоже лихо закручивали со штрафных и одиннадцатиметровых. А их последователь — бразилец Рожерио Сени — даже переплюнул Чилаверта по количеству забитых мячей. Однако именно Хосе Луису принадлежит уникальный рекорд: 28 ноября 1999 года в матче «Велес Сарсфилд» — «Ферро Карриль Оэсте» он сотворит хет-трик, реализовав все три пенальти.

А двумя годами ранее он провернет фокус, о котором мечтают форварды: забьет с центра поля, молниеносно исполнив штрафной удар.

Створщик «Ривер Плейта» Херман Бургос, схлопотавший «подарок» за шиворот, хотел после игры убить Чилаверта….

Впрочем, дотянуться до физиономии упитанного голкипера-бомбардира пытались многие. Ведь Хосе Луис на арене был еще тем задирой. Однажды он подерется с колумбийским нападающим Фаустино Асприльей, чем спровоцирует массовую драку, которую с трудом прекратят только полицейские. А после поединка с бразильцами не поделит что-то с Роберто Карлосом, плюнет ему в лицо и заработает длительную дисквалификацию.

Но при всем своем не всегда примерном поведении и страстью к атакующим действиям Чилаверт исправно выполнял свои прямые обязанности. Он станет с «Велес Сарсфилдом» 4-кратным чемпионом Аргентины, поднимет над головой Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок. Завоюет с французским «Страсбуром» национальный кубок. Международная федерация футбольной истории и статистики в середине 90-х трижды назовет его сильнейшим вратарем планеты (больше трех статуэток только у Буффона, Кана и Нойера). Зато в номинации «лучший голкипер XX века» Хосе Луис Феликс Чилаверт Гонсалес обойдет всех своих современников и займет почетное шестое место вслед за Яшиным, Бэнксом, Дзоффом, Майером и Саморой.

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…Сейчас любимец парагвайских болельщиков занимается бизнесом и мечтает о политической карьере. Кстати, в 1999 году вратарь отказался выступать на домашнем для родной сборной турнире «Копа Америка», мотивировав это тем, что затраченные на футбольный форум деньги следовало направить на развитие образования и другие нужды населения.

Андрей Успенский

корреспондент