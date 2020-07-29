VOAэкспресс 28 июля 2020

29.07.2020, 3:35, Новости дня

Протесты в Портленде

Генпрокурор Уильям Барр во вторник решительно высказался в поддержку направления сотен федеральных агентов в Портленд, штат Орегон, и другие города страны с целью подавления протестов, переросших во вспышки насилия.

Однако с мнением генпрокурора оказались согласны далеко не все.

Диагностика заболеваний по лицу

Ученые из Калифорнии утверждают, что с помощью новейших технологий им удастся ускорить процесс диагностики редких генетических заболеваний.

Хабаровск

В Кремле полагают, что ситуация в Хабаровском крае постепенно нормализуется, однако эксперты с этим мнением не согласны. Политологи поделились своим мнением о том, как воспринимает Хабаровск врио губернатора и какая логика стоит за действиями властей.

Американские рецепты

Мы продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – Вальдорфский салат, или салат «Уолдорф», который является визитной карточкой одной из знаменитых фешенебельных гостиниц Нью-Йорка «Уолдорф-Астория». Салат, придуманный более ста лет назад, много раз менялся, но классическим рецептом считается смесь кислых яблок, сельдерея, винограда и грецких орехов.