VOAэкспресс 28 июля 2020

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29.07.2020, 3:35, Новости дня

Протесты в Портленде
Генпрокурор Уильям Барр во вторник решительно высказался в поддержку направления сотен федеральных агентов в Портленд, штат Орегон, и другие города страны с целью подавления протестов, переросших во вспышки насилия.

Однако с мнением генпрокурора оказались согласны далеко не все.

Диагностика заболеваний по лицу
Ученые из Калифорнии утверждают, что с помощью новейших технологий им удастся ускорить процесс диагностики редких генетических заболеваний.

Хабаровск
В Кремле полагают, что ситуация в Хабаровском крае постепенно нормализуется, однако эксперты с этим мнением не согласны. Политологи поделились своим мнением о том, как воспринимает Хабаровск врио губернатора и какая логика стоит за действиями властей.

Американские рецепты
Мы продолжаем рубрику «Американские рецепты». В новом выпуске – Вальдорфский салат, или салат «Уолдорф», который является визитной карточкой одной из знаменитых фешенебельных гостиниц Нью-Йорка «Уолдорф-Астория». Салат, придуманный более ста лет назад, много раз менялся, но классическим рецептом считается смесь кислых яблок, сельдерея, винограда и грецких орехов.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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