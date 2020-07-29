Мнение: Женское единство против фашизма

29.07.2020, 3:17, Разное

Курдские женщины из YPG и негритянские активистки Black Lives Matter против американского и турецкого фашизма.

Сердечко отражает…хм…крепкую женскую дружбу.

Примечательно, что гвозди, на которые напарывается сапог оккупанта, отражают как американские города вроде Портленда, Сиэтла, Миннеаполиса, Альбукерке, Чикаго, Филадельфии (толстый намек на военнизированные формирования брошенные на подавление гражданских протестов), так и сирийские – Африн, Ракка, а так же река Евфрат и регион Джазира (провинция Хасаке). Змея в сапоге это собирательный образ Трампа и Эрдогана.