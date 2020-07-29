 

США потребовалась космическая система обнаружения пусков гиперзвукового оружия

29.07.2020, 3:16, Новости дня

Замглавы Космического командования американских Вооруженных сил Джеймс Дикинсон выразил мнение, что Соединенным Штатам «абсолютно необходимы» системы космического базирования для раннего обнаружения пусков гиперзвукового оружия.

Замглавы Космического командования ВС США в ходе выступления в комитете Сената США по делам вооруженных сил заявил, что в случае утверждения его кандидатуры на пост главы командования он будет активно выступать за «создание сенсоров космического базирования», передает ТАСС.

«По моему мнению, да, нам нужны средства обнаружения космического базирования, это абсолютно необходимо для решения этой проблемы с гиперзвуковым оружием, чтобы мы могли на раннем этапе засечь эту угрозу», – сообщил Дикинсон.

Напомним, в июне Пентагон разработал «Стратегию обороны в космосе» якобы в ответ на «существенную угрозу» со стороны РФ и Китая. При этом в Кремле заявляли о приверженности РФ полной демилитаризации космоса. Более того, РФ обвинила в милитаризации космоса США.

В Госдепе предложение РФ и Китая о подготовке международного договора по неразмещению оружия в космосе назвали «плохим».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ядерная ракета «Буревестник» резко расширяет космические перспективы России.





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