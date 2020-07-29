Мнение: Спустили с цепи?

29.07.2020, 3:06, Разное

В Москве дали отмашку ментам – “Фас!!” Говорят, начали штрафовать за отсутствие маски в метро. Непонятно, это на них Хабаровск действует таким образом? Решили москвичей загнобить заблаговременно, чтоб и головы не смели поднять?

Простор для забоя тут немерянный, стричь и стричь. По моим оценкам, в метро в масках – процентов 10, в перчатках – от 0 до 5%. 5 миллионов пассажиров метро каждый день, с каждого по 4 тысячи… Это ж за 4 дня – полный годовой бюджет Хабаровского края, со всеми налоговыми и неналоговыми доходами!

Посмотрю завтра, много ли народу будет в намордниках.

По мне – вся эта ковидная истерия малость задолбала. Тяжело жить в свихнувшемся мире. Особенно раздражает чересчур назойливое стремление государства меня “спасти” от угрозы, которую я угрозой не считаю. Но я верю в наш народ – думаю, он в этот раз не прогнется.

Один есть веселый момент во всем этом психозе – сегодняшнее заявление Лукашенко, что он, дескать, “недавно перенес ковид бессимптомно”. Это потеха! Путин ведь (который ведь до сих пор сидит в бункере, так боится ковида) встречался вживую только с Лукашенко, и – несколько раз! Если Лука так потроллил – то да, он мощный тролль. Ну а Путину, думается, предстоит несколько веселых дней – высчитывать, сколько прошло со последней встречи и сколько осталось до “конца инкубационного периода”.