 

Мнение: Спустили с цепи?

29.07.2020, 3:06, Разное

В Москве дали отмашку ментам – “Фас!!” Говорят, начали штрафовать за отсутствие маски в метро. Непонятно, это на них Хабаровск действует таким образом? Решили москвичей загнобить заблаговременно, чтоб и головы не смели поднять?

Простор для забоя тут немерянный, стричь и стричь. По моим оценкам, в метро в масках – процентов 10, в перчатках – от 0 до 5%. 5 миллионов пассажиров метро каждый день, с каждого по 4 тысячи… Это ж за 4 дня – полный годовой бюджет Хабаровского края, со всеми налоговыми и неналоговыми доходами!

Посмотрю завтра, много ли народу будет в намордниках.

По мне – вся эта ковидная истерия малость задолбала. Тяжело жить в свихнувшемся мире. Особенно раздражает чересчур назойливое стремление государства меня “спасти” от угрозы, которую я угрозой не считаю. Но я верю в наш народ – думаю, он в этот раз не прогнется.

Один есть веселый момент во всем этом психозе – сегодняшнее заявление Лукашенко, что он, дескать, “недавно перенес ковид бессимптомно”. Это потеха! Путин ведь (который ведь до сих пор сидит в бункере, так боится ковида) встречался вживую только с Лукашенко, и – несколько раз! Если Лука так потроллил – то да, он мощный тролль. Ну а Путину, думается, предстоит несколько веселых дней – высчитывать, сколько прошло со последней встречи и сколько осталось до “конца инкубационного периода”.

Источник: Размышления вольного социолога





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Мнение: Пассивные вкладчики

24.07 / «Какая прелесть! Хочу такую же!»: Самую маленькую собаку в мире клонировали 49 раз

29.06 / Дизайнер Honda показал рендеры футуристического концепта Rolls-Royce

14.07 / Россиянка на неделю оставила двухлетнего ребенка без еды ради выпивки

12.07 / Турецкий диетолог рассказал о напитках, помогающих не набирать вес

28.07 / Китайские разработчики нашли способ взломать любой iPhone

12.07 / “Это все бред!”: адвокат Пелагеи уличил во лжи Ивана Телегина

06.07 / Политолог: После выборов в Белоруссии будет военный режим

09.07 / В Великобритании опубликованы новые данные о числе бессимптомных носителей COVID

19.07 / Мнение: Хабаровский урок для Путина…

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска