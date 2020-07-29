Из фонда борьбы с COVID-19 потратили только 10% – Шмыгаль

29.07.2020, 2:59, Новости дня

Из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией и его последствиями потратили только около 10% всех средств. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга на Крюковском вагоностроительном заводе, сообщает “Укринформ”.

“Фонд COVID-19 составлял 64,7 млрд грн на борьбу с последствиями коронавируса. Он уже распределен. Но распределен – не значит, потрачен. Средства, которые потрачены, – это на сегодня до 10% от общей суммы. Но, конечно, борьба с коронавирусом – процесс длительный и не всегда предсказуемый. Конечно, мы будем совместно с бюджетным комитетом Верховной Рады делать (и уже делали) перераспределение внутри этого фонда”, – сказал премьер.

13 апреля Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

Кроме того, 18 июня Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

24 июля Министерство финансов сообщило, что все средства фонда распределены. Там также подчеркнули, что размер фонда вырос до 66 млрд грн.