 

В Индии запретили еще около полусотни китайских приложений

29.07.2020, 2:59, Новости дня

Индия запретила еще 47 новых китайских приложений. Об этом CNN сообщил чиновник из министерства электроники и информационных технологий Индии.

Чиновник отметил, что все запрещенные приложения были клонами или новыми вариациями 59 других приложений, которые Индия заблокировала в прошлом месяце по соображениям национальной безопасности.

27 июля издание India Today сообщило, что индийское правительство также рассматривает на предмет необходимости запрета более 250 других приложений, в том числе популярную мобильную игру PlayerUnknown’s Battlegrounds (PUBG), AliExpress, торговую платформу Alibaba. 

В конце июня в Индии запретили китайское приложение TikTok вместе с еще 58 другими приложениями, так как они якобы наносят вред суверенитету и целостности страны.

Обострение отношений между Индией и Китаем началось после столкновения между индийскими и китайскими военными на линии фактического контроля на границе двух стран, в котором погибло 20 военнослужащих из Индии. В Китае заявили, что ответственность за этот инцидент лежит на Индии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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