Трамп: мы будем вести переговоры о пакете экономической помощи

29.07.2020, 2:32, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что он не поддерживает некоторые положения сенатского республиканского законопроекта о борьбе с экономическими последствиями коронавируса, однако Трамп заявил, что не будет вдаваться в подробности и уточнять, что именно ему не нравится в тексте законопроекта. Глава государства сказал об этом во время пресс-брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос журналиста о том, есть ли у законопроекта аспекты, которые он не поддерживает, Трамп сказал: «Да, на самом деле, есть, и мы будем об этом говорить. Есть также вещи, которые я очень поддерживаю. Но мы будем вести переговоры.., потому что демократы приходят со своими потребностями, а республиканцы идут со своими», – добавил президент.

Во вторник президент в очередной раз высказал поддержку препарату гидроксихлорохин, назвав его «чрезвычайно успешным» в лечении смертельного коронавируса.

В прошлом месяце Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отозвало разрешение на использование в экстренных случаях гидроксихлорохина для лечения COVID-19 после публикации нескольких исследований, ставящих под сомнение его эффективность.