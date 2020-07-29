Мнение: Истории из теста №19

29.07.2020, 2:20, Разное

Вот четыре истории с теста, они же – первые четыре задания.

В каждом надо было определить, рапан герой, рыба, нерыба или рыбак.

Попробуем сейчас прочитать, те, кто уже читали, и те, кто не читали еще, и ответить на такой вопрос.

Для чего каждый герой говорит? Какая цель каждой фразы героя. Берите любую или сразу несколько.

Вот именно это отличает рапана от рыбы, рыбу от нерыбы, нерыбу от рыбака. Для чего человек говорит.

И это можно проследить в любой истории: цели зависят от локуса контроля, от границ и от самооценки.

Ван Гога: “Ночная терраса кафе”, “Танцевальный зал в Арле”, “Звездная ночь”, Ночное кафе”.

Тимур:

«С этими девчонками мы познакомились в кафе.

Мы зашли с Маратом. Марат – мой руководитель на работе. Ну как руководитель? На проекте нас двое. Мы сдали проект и он пригласил меня отметить. Сначала мы выпили пиво в пабе возле офиса, потом решили пройтись до центра, а по пути Марат захотел выпить виски и мы сели на летней террасе в кафе.

Под алкоголем его язык развязался и он стал рассказывать про одну свою девчонку.

– У нее была вот такая попа, – он показывал руками волейбольный мяч.

– Вот такая?

– Да, вот такая.

– Или вот такая? – я показывал более реальный размер.

– Нет, вот такая.

Поржали. Алкоголь все–таки круто сближает.

– Смотри, какая, – вдруг сказал Марат. – Только не резко оборачивайся.

Я обернулся нерезко, сделав вид, что высматриваю официанта.

За нами сидели две девушки. Брюнетка с накрашенными губами пила через трубочку коктейль. Рыжая сидела спиной.

– Берем, – сказал я.

Марат засмеялся.

Я видел, что действовать нужно быстро. Девчонки уже заметили, что мы на них смотрим.

Я встал из–за стола и подошел к их столику.

– Девочки, пересаживайтесь к нам, – сказал я, стараясь, чтобы звучало не как приказ, но и не как вопрос, а как предложение, от которого нельзя отказаться.

– Ребят, спасибо, – недовольно сказала брюнетка. – Но у нас тут свои разговоры. Ничего не выйдет.

– Ну что значит не выйдет? – я сел за их стол.

Я был настроен серьезно. Уж если и пошлют, пусть хотя бы оценят мою настойчивость.

И тут я увидел личико рыжей. У нее были такие веснушки.

– Мать святая, – сказал я ей. – Какая ты милая.

– Спасибо, – сказала она.

– Ты русского языка не понимаешь? – спросила брюнетка. – У нас важный разговор.

– А как я помешаю? – спросил я ее, уставившись на нее нагло.

Она растерялась и я решил укрепить позицию.

– Вы же не дома на балконе сидите, а в общественном месте, – сказал я сурово.

– И что теперь? – раздраженно спросила брюнетка.

В принципе она тоже была ничего. Пухлые губы, выпуклые скулы.

– То теперь, – сказал я. – Сидите здесь, такие красивые, и дразните. Посмотри сюда.

Я достал телефон и сделал вид, что хочу показать ей что–то, а сам сфотографировал ее и показал. Фотка получилась кривой и она потребовала стереть. Я отказывался, она угрожала. Я стер фотку, но разговор так или иначе у нас завязался.

Подошел Марат. Он поставил на стол нашу бутылку виски и предложил девушкам заказать еще коктейлей. Он старше меня и выглядит более солидно. У него большие голубые глаза и он носит небесно–голубые рубашки, от которых его глаза еще голубей. Рыжая сразу заинтересовалась и улыбнулась ему.

– Ребята, а вы кто по профессии? – спросила она его.

Марат стал серьезно рассказывать, чем мы занимаемся на работе, но я его перебил.

– Девчонки, по профессии мы холостяки. Отдыхаем после скучной работы. Не чаяли и не гадали встретить здесь таких красавиц.

– Слушай, ты так напрягаешь, – сказала мне брюнетка. – Можешь помолчать и дать человеку сказать?

– Ну все, – я сделал вид, что обиделся.

– Не обижайся, – сказала рыжая и улыбнулась мне.

– Улыбнись еще раз, – попросил я ее. Она снова мне улыбнулась своей лучезарной улыбкой.

– Красивая улыбка, – сказал я.

Марат что–то втирал брюнетке про нашу работу и та слушала его серьезно, наморщив лоб.

– Рита, я поняла, – сказала она рыжей. – Это ботаны. И они не дадут нам нормально поговорить. Может пойдем в другое место?

– Нет, ну как это? – возмутился я. – Какое еще другое место?

– Я последний раз тебя прошу: заткнись, – сказала мне брюнетка. – Напрягаешь.

– Рита? Очень приятно, – сказал Марат. – Я Марат, это Тимур. А Вас как зовут?

– Нас зовут Марта, – буркнула брюнетка.»

Марта:

«Мы пришли в кафе поговорить о моем бывшем, который вдруг активизировался после двухмесячного молчания. Со мной была моя Ритка.

За соседний стол уселись два мужика. Один был голубоглазый и пялился на меня. Потом он послал своего приятеля предложить нам сесть за их стол.

Приятель был тоже ничего, только взъерошенный и плохо промытый. Он сходу стал нарушать границы. Я очень вежливо попросила дать нам с подругой пообщаться наедине.

– Сидели бы дома, – стал наезжать он. – Чего пришли сюда? Чтобы дразнить своей красотой?

– Ага, вот персонально ради тебя и пришли, чтобы тебя дразнить.

– Посмотри, какая красота, – он сфоткал меня на свой телефон и стал показывать.

– Так, быстро давай стирай, – потребовала я.

Он повозбухал, но стер.

Мужика, который пялился на меня, звали Марат. Он был не похож на своего приятеля, очень аккуратный. Немного скучноват, но его приятель слишком оторванный.

Спустя пять минут знакомства этот приятель уже хватал меня за коленку.

– Еще раз схватишь, я тебе так врежу, что не обрадуешься, – предупредила я.

– Ух ты, – сказал он восхищенно. – Да ты женщина моей мечты!

– Любишь огребать?

– Люблю темпераментных!

Марат болтал с Ритой. Они оба зануды. Он рассказывал ей про свою работу, она задавала обстоятельные вопросы, пока мы с Тимуром перекидывались остротами. Иногда Марат ревниво посматривал на меня.

Потом мне захотелось сходить внутрь кафе, там начался живой концерт и была толпа танцующих. Тимур пошел со мной.

Там он прижал меня, пользуясь толкотней, и полез целоваться.

– Поехали к тебе.

– Ко мне? Ну ты хам.

– Да, хам.

– А у тебя что дома, жена?

– Нет, у меня нет жены. Хочешь поехать ко мне?

– Я не говорила так.

– Не говорила, но хочешь.

– Нет. Отстань.

– Ладно, отстал.

Он вдруг обиделся, повернулся и пошел. Я пошла за ним на террасу, к Марату и Рите. Они все так же общались, но только Марат уже не смотрел на меня.

Наверное был зол, что я ушла с Тимуром. Тимур тоже был обижен и не смотрел на меня, лез в разговор Марата и Риты. Я попыталась в шутку заговорить с ним, но он игнорировал.»

Рита:

«Мы познакомились в кафе.

Подруга болтала с Тимуром, а я с Маратом.

Мне понравился он.

Потом Тимур и Марта ушли смотреть концерт в кафе, а Марат спросил меня.

– Вы с Мартой близкие подруги?

– В общем да. А вы с Тимуром друзья?

– Нет. То есть мы по работе общаемся. Вы с Мартой совсем не похожи. Она такая жесткая. Ты такая нежная.

– Марта на самом деле тоже нежная.

– Но не как ты.

Мне было неприятно, что он говорит об этом, не понравились сравнения. Я постаралась перевести разговор, попыталась вернуться к тому, что мы обсуждали до этого. Но Марат взял меня за руку и подвинулся ближе.

– Рита, мне жаль, что ты подумаешь, будто я выпил. Я протрезвел, как только увидел тебя. Ты очень красивая.

– Марат, ну Марат!

– Что?

– Давай не говорить об этом. Я не знаю, что отвечать.

– Ничего не говори. Просто слушай.

– Нет, я не хочу это слушать.

– Хорошо, я тебя понял.

– Не обижайся, Марат.

– Да ну, что обижаться. Давай говорить о том, о чем тебе приятно.

Получилось так по–дурацки… Мне понравился он, я не хотела его обидеть или как–то оттолкнуть.

Вскоре пришел Тимур. Он разрядил обстановку, стал шутить и развивать нашу беседу в другом направлении. Марат говорил со мной подчеркнуто холодно.

И тут я увидела, что рука Марты под столом лежит в руке Марата. И мне показалось, что он поглаживает ей пальцы. Я сделала вид, что не заметила этого. Мы продолжали болтать с Тимуром.

– Я должна ехать домой, хоть и жаль, – сказала я вскоре.

Тимур вызвался меня провожать, Марат остался с Мартой. На прощанье я протянула ему руку, он едва коснулся ее.

На улице Тимур сразу попытался меня обнять.

– Тимур, – сказала я. – Ты можешь без рук?

– Не могу! Ладно, могу. Пойдем по набережной на другую сторону. Здесь машина не сможет остановиться.

– Я не пойду с тобой, ты не благонадежный.

– Я самый благонадежный. Слово гусара.

Мы пошли по набережной. Рука Тимура то и дело пыталась обхватить меня.

– Я просто поддерживаю. Почему ты такая недотрога?

– А почему я не могу ей быть?

– А когда будет можно? Сколько нужно встречаться, чтобы ты разрешила тебя приобнять.

– Тимур, я что, собираюсь с тобой встречаться?

– А почему нет? Я не нравлюсь тебе?

– Ты хороший парень. Наверное.

– Наверное? То есть ты понравилась мне, а я тебе совсем нет?

– А что, должен был?

– Тебе понравился Марат?

– Нет. Почему ты так думаешь?

– У тебя есть парень?

– Почему так много вопросов?

Я уже вызвала такси, такси подъехало и я позвонила таксисту, чтобы понять, где он.

– Ты и телефон мне не дашь?

– А что ты будешь мне писать?

– Пришлю фотку члена, конечно. Как еще?

– Даже на шутку не похоже.

– Хорошо, Рита, я буду писать тебе стихи.

– Запиши номер.

Я продиктовала ему телефон и пошла в такси.

Как только я отъехала, я получила сообщение: “И не поцеловала…”»

Марат:

«С Ритой и Мартой мы познакомились в кафе. Мы были с Тимуром, коллегой, с которым подружились на проекте.

Обе девушки были красивые, но Марта нервная и немного грубоватая, а Рита показалась мне очень женственной.

Рита сразу стала активно задавать мне вопросы и проявлять интерес к моей работе. Тимур в шутку ссорился с Мартой. Потом они пошли посмотреть концерт, а я решил немного сократить дистанцию с Ритой. Я сказал, что нахожу ее красивой.

Внезапно она ответила мне очень резко. Она дала понять, что не хочет никаких комплиментов и перевод беседы в личное русло ей неприятен.

Меня словно окатили холодной водой. Может быть она не свободна, но я никак не мог этого знать и никак ее не оскорбил. Мы так тепло общались до этого почти час.

Чтобы не показывать офигения, я попытался вернуться к теме работы, но получалось плохо. Хорошо, что вернулся Тимур. Марта его обломала и он выглядел недоволен. Таким же недовольным, каким выглядел и я, наверное.

Рита болтала как ни в чем ни бывало, иногда виновато поглядывая на меня. Тимур шутил. Я делал вид, что все в порядке, хотя мне было не по себе.

И вдруг я почувствовал, что Марта трогает мою руку. Я взял ее за пальцы и она их не убрала. Меня удивило это, но и обрадовало. Я погладил ее по руке, она ответила.

Значит она отказала Тимуру, потому что ей понравился я?

Рита собралась домой и на прощанье протянула мне руку. Я подумал, что должен что–то сказать ей. Можно было дать ей визитку или попросить ее телефон. Но если бы она опять отказала, это был бы новый облом. Я решил не рисковать.

Тимур пошел ее провожать. А Марта подвинулась и повернула ко мне лицо. Людей в кафе почти не осталось, я поцеловал ее. Она ответила мне.

Мы целовались, пока не вернулся Тимур. Я понимал, что должен ехать с Мартой и напроситься к ней на чай или затащить ее к себе. Но мне было неохота. Наверное потому, что меня обломала Рита.

Я спросил Тимура, кому он пишет сообщения, не Рите ли, и он сказал, что да.

Значит Рите сразу понравился Тимур, а я понравился Марте. Они распределили нас между собой, и наш с ним выбор уже не имел никакого значения…

Почему же мне так явно показалось, что между мной и Ритой возникла симпатия?

– Не хочешь приехать в гости в выходные? – спросил я Марту, видя, что она ждет.

– Наверное хочу, – сказала Марта, но я увидел разочарование в ее глазах. – До выходных еще надо дожить…

– Ты боишься не дожить до выходных? – удивленно спросил я.

– Всякое бывает, – сказала она.»