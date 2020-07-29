 

Мнение: Подготовка разведчиков ВСУ. Антиснайперская подготовка

29.07.2020, 2:10, Разное

В дополнение к фотографиям из материала https://colonelcassad.livejournal.com/6050710.html "Подготовка снайперов 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ".

Основы ведения антиснайперской борьбы (ч.1)

Редакция ИА «АСД» представляет вашему вниманию презентацию «для служебного пользования» для разведчиков ВСУ, где объясняются приемы ведения антиснайперской борьбы.
Рассматриваются как общие теоретические вопросы, так и конкретные примеры. Обращают на себя внимание некоторые примеры, явно взятые из западных методичек по антиснайперской борьбе. Рассматриваемая в качестве примера карта представляет собой кусок местности рядом с рекой Верещица в Львовской области, где проходили учения украинских снайперов (вероятно, с участием иностранных инструкторов).

Редакция ИА "АСД"

https://asd.news/articles/voyna/podgotovka-razvedchikov-vsu/ – цинк

Источник: Colonel Cassad





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