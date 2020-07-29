Focus – США запугивают немецкие компании, работающие над «Северным потоком — 2»

29.07.2020, 1:42, Новости дня

США стремятся во что бы то ни стало помешать завершению строительства «Северного потока — 2» и запугивают участвующие в нём компании, пишет немецкий журнал Focus. В последнее время американские представители проводили по видеосвязи переговоры с немецкими и европейскими участниками проекта, предостерегая их о далекоидущих последствиях работы над проектом. По мнению наблюдавших за переговорами, угрозы чрезвычайно серьёзны.



Reuters

Российский президент Владимир Путин говорил о том, что «Северный поток — 2» должен быть достроен до начала 2021 года, пишет немецкий журнал Focus. Однако США предпринимают всё возможное, чтобы воспрепятствовать осуществлению проекта. Теперь они значительно повысили давление на немецкие и европейские компании, участвующие в строительстве.

Как сообщается в статье, в последние дни представители США проводили по видеосвязи переговоры с участниками проекта «Северный поток — 2», чтобы «указать им на далекоидущие последствия дальнейшей работы над проектом». При этом некоторым представителям компаний «противостояли» порой до дюжины представителей американского правительства, подчёркивает издание. Они «дружелюбным тоном очень ясно дали понять, что хотят помешать завершению прокладки газопровода», отметил один из наблюдавших за ходом этих переговоров. По его словам, он верит: «Угроза очень, очень серьёзна».

На прошлой неделе госсекретарь США Майк Помпео заявил, что вызывающий много споров газопровод через Балтийское море, который должен поставлять газ из РФ в Германию, отныне подпадает под действие закона, предусматривающего штрафные меры, в том числе в отношении компаний, которые ведут бизнес с Россией или такими государствами, как Иран и Северная Корея.

Вслед за этим немецкое правительство заявило, что отвергает экстерриториальные санкции как нарушающие международное право. Немецкая промышленность осудила эти угрозы США как «непостижимый спад в трансатлантических отношениях».

Как напоминает издание, проект газопровода из РФ в Германию считается особенно спорным в Восточной Европе, где опасаются ослабления поставок по другим газопроводам и ухудшения ситуации для традиционных стран транзита газа, таких как Украина. США также давно противятся реализации проекта, аргументируя это тем, что Европа подпадает под энергетическую зависимость от России.

Ещё в конце 2019 года американский президент Дональд Трамп сделал возможным ввод санкций в отношении определённых компаний, участвующих в прокладке «Северного потока — 2». Эти штрафные меры затронули, в первую очередь, фирмы, предоставляющие свои суда для прокладки труб. Из-за этого строительство газопровода было прервано, но не остановилось полностью, хотя именно к этому стремились США, подчёркивает немецкий журнал. Российский президент Владимир Путин оценивает ситуацию с оптимизмом и полагает, что газопровод может быть завершён с задержкой в несколько месяцев в начале 2021 года.

В прошлом месяце сенаторы США выступили с инициативой по расширению закона о защите европейской энергетической безопасности. В будущем штрафные меры можно будет вводить и против компаний, которые предоставляют свои суда для другого рода операций. Речь при этом может идти, например, о вырывании траншей для прокладки труб. Компании, которые обеспечивают судам страхование, также могут облагаться санкциями. То же касается и фирм, сертифицирующих использование газопровода.

Координатор трансатлантических отношений в немецком правительстве Петер Байер потребовал, чтобы США признали для Германии и ЕС полный суверенитет в вопросах энергетики. «Может возникнуть подозрение, что Вашингтон, прежде всего, хочет продавать собственный газ в Западной Европе», — заявил он. К тому же газопровод почти построен, и нет смысла оставлять его ржаветь в море. В то же время, в среду Байер согласился с тем, что РФ всё больше превращается в опасность для Европы. «В перспективе для меня важно увеличить дистанцию в обращении с Москвой», — цитирует слова координатора трансатлантических отношений в немецком правительстве журнал Focus.