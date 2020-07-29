Семь шагов для любви

29.07.2020, 1:40, Разное

Дина Корзун — о том, как найти и сохранить любовь.

30 июля в 15.00 актриса, соучредитель фонда «Подари жизнь», поделится со зрителями TEDxKrasnayaPolyana собственными правилами счастливой семейной жизни.

Дина Корзун. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

— Организаторы этого мероприятия, московские волонтеры, — рассказывает мне по телефону из Швейцарии Дина. — Обычно такие мероприятия проходят на сцене, выступающие выходят и рассказывают какие-то свои интересные истории, которые имеют важный смысл для всех. Но сейчас так не получится, из-за пандемии границы еще закрыты, многие выступающие, а нас 10 человек, застряли кто где. Я нахожусь в Европе, и непонятно, когда можно будет приехать в Россию.

— Как к конференции можно подключиться и будет ли возможность задавать вопросы онлайн?

— Нужно будет зарегистрироваться на сайте. Вопросы можно задавать. Я слушала эти конференции, в частности выступление своей подруги Кристины Роппельт. С самого детства она с мамой жила около завода в Екатеринбурге, и там экология, конечно, страдала сильно. Позже она училась в МГИМО и много путешествовала в целях обучения, потом — по работе, и ее сильно впечатлило, как в Европе люди разделяют мусор.

К нам понимание этой необходимости только сейчас приходит. А ей и тогда было не важно, что даже близкие посмеивались над ее попытками бороться за экологию, она продолжала вдохновлять своими поступками всех, кого могла. Она мне и предложила рассказать свою историю про семью, потому что прочитала мой пост в фейсбуке. Я написала, что скоро у нас в Швейцарии снимают карантин, и я могу сказать, что я бесконечно ему благодарна, он нам подарил много счастья.

— Карантин подарил много счастья?

— Да, мы долгое время были заперты в небольшой квартире в Швейцарии. Мы сюда переехали из Лондона два года назад, чтобы быть поближе к родне моего мужа. Мы прошли свои уроки терпения и мудрости гораздо раньше, и поэтому сейчас для нас долго быть вместе — это не страдания, а счастье.

Мы читали вместе, готовили, ели, разговаривали, и дети мне сказали: «Мамочка, как мы любим карантин!»

Именно этот пост в фейсбуке прочитала Кристина и сказала: «Мне кажется, что тебе есть чем поделиться, и давай ты расскажешь свою историю».

О себе

— Я тоже помню один из ваших постов в фейсбуке о том, как подолгу ваш муж разговаривает с дочками, слушает их. В нем было и счастье, и горечь, потому что вы написали, что сами в детстве были лишены общения с отцом.

— Да, я потому сразу и согласилась выступить, что меня очень волнует тема семьи, я бы хотела сказать свое слово в ее защиту.

Сейчас катастрофически растет число разводов, из молодых людей, вступающих в брак, 50–60 и даже больше процентов тех, кто через год или максимум три года разведется. А за это время успевают появиться дети, и они потом остаются вне стабильной системы, и это — всегда страдание.

Я сама ребенок из неполной семьи, мне был всего лишь год, когда маме пришлось уйти от моего отца. Мы жили в Смоленске, в общежитии чулочной фабрики, и вокруг нас были только разведенные одинокие женщины с детьми. И если там и оказывался чей-то папа, он очень сильно пил и бил свою жену.

Я всегда мечтала о том, что у меня будет счастливая семья. Оказалось, что это не так-то просто, что это сложный путь и большая работа. Я трижды выходила замуж, и только на третий раз семья получилась счастливой. У нас родились две девочки, Итала и Софья, им сейчас 10 и 11 лет. А моему старшему сыну Тимуру скоро исполнится 30!

То есть у меня совершенно разный опыт: что такое иметь сына в неполном браке и еще двоих детей в замужестве, когда у детей есть и папа, и мама.

О семье — начало

Мой муж, Луи Франк, мы знаем друг друга 25 лет, официально уже 20 лет женаты. Мы люди совершенно разных миров, оба такие — себе на уме. Я считаю себя сильной личностью, в моей истории всегда были женщины разведенные, которые сами тянули на себе своих детей. Мама, бабушка, прабабушка и все мои тетушки оказывались разведенными мамами-одиночками. Поэтому мне крайне сложно, и кажется, что уже в генетическом коде было записано: не слушать мужа, не уважать мужа, все время свои права защищать, даже там, где в этом нет необходимости.

Луи человек западный, а я родом даже не из России, а из Советского Союза — страны геополитического противника.

У меня психология человека, который жил аскетично в своей семье. Он из состоятельной семьи, это совершенно другое сознание, другое понимание, что хорошо, что плохо, что нужно и что не нужно. Совершенно разные люди, и тут нас судьба сводит вместе. За эти 25 лет первые 10 из них мы страдали, ссорились, выясняли отношения.

— Вы познакомились в России? На каком языке общались?

— Да, в Москве, когда мы познакомились, я не говорила по-английски, он не говорил по-русски. Нас притягивало что-то невидимое. Но когда мы научились понимать друг друга — в каждом из нас заговорило эго, и это было очень тяжело, просто невыносимо. Даже в какой-то момент мы на три месяца разбежались. И думали, что семьи нет, — у меня моя карьера, я бесконечно летала сниматься и в Америку, и по всему миру, я очень много работала. Луи тоже без конца гастролировал — он музыкант, продюсер, композитор. Это было первое десятилетие 2000-х, у него была своя рок-группа, они много выступали. То есть семьи не было.

Дина Корзун и Луи Франк. Фото: РИА Новости

Через три месяца после того, как мы с Луи разъехались, пришло общее решение все-таки еще раз попробовать жить вместе. У нас родились дети, и Луи убедил меня в том, что лучше для всех будет пожить в Лондоне. Я согласилась, и начался новый этап испытаний теперь уже с маленькими детьми. У обоих снова появлялась мысль разбежаться, и в какой-то очень трудный момент я себе сказала: нет! я хочу попробовать сохранить семью, я хочу научиться гармоничной жизни.

Я поняла, что мы друг друга не умеем слушать, слышать, а это самое первое условие в семье — слышать друг друга.

Не так вот что «да-да-да», пока он говорит — мы уже готовим ответную речь, не выслушав до конца, не пытаясь прочувствовать, что другой человек имеет в виду. А лучше, может быть, даже промолчать в ответ и размышлять о сказанном им. Иначе у человека нет шанса быть понятым.

Я этого не умела, наверное, потому, что и меня в детстве не умели слушать…

Семь стадий для счастья

— В семье, как и во всем мироздании, есть законы — притяжения, причинно-следственной связи. И есть законы счастливой семейной жизни. Просто мы их не знаем, не изучаем, а они есть.

Люди говорят через год после заключения брака: «Любовь прошла — все, надо расходиться!» Любовь прошла? Да это еще и не была любовь — это только влечение, влюбленность.

— То есть как это, свадьбы не бывает у людей, действительно любящих друг друга?

— По-настоящему — еще нет, там нет настоящей любви.

Свадьба, это когда мы привлекаемся внешним видом, когда нам временно интересно, и все в волшебном конфетно-букетном состоянии.

А когда начинается быт, сложности, вот тут — все, любовь прошла. Нет сил и мотивации, и получается, что уже и дети появились, а люди разводятся. Не думая о том, что детям будет крайне сложно, и самый сильный удар придется по ним.

И вот мое выступление на TEDx будет обращено к людям разумным, у которых есть дети и которые теоретически хотели бы быть вместе, но уже все не интересно, есть взаимное раздражение, трудности. А настоящая любовь обязательно проходит 7 стадий для счастливой жизни. Для того чтобы подняться на вершину, которая называется «настоящая любовь», их надо пройти.

Фото: instagram.com/dinakorzunofficial

Нужно знать, что обязательно, какими бы великими ни были ваши влечение и влюбленность, вы все равно обязательно выйдете на стадию насыщения. Вот как если долго есть постоянно вкусные конфеты — непременно будет насыщение, отвращение. Поэтому нужно уметь давать другому человеку пространство, беречь волшебный период, пока мы находимся под его влиянием, пока мы видим человека в самом лучшем свете.

После насыщения наступает стадия терпения. Обязательно нужно, чтобы была какая-то очень серьезная и высокая мотивация. Но нельзя терпеть ради корысти, когда некуда идти и просто удобно, потому что другой человек все оплачивает, — это терпение не поднимет сознание выше и будет только копиться раздражение с двух сторон.

Задача стадии терпения — выйти на стадию уважения, здесь непременно нужно делать какие-то шаги, чтобы научиться слышать, выслушивать, давать пространство. Не контролировать каждый шаг — так мы выходим на уровень доверия и уважения, и это приведет нас к следующей ступени — к дружбе.

И это величайшее состояние, чистое и бескорыстное. Состояние, когда мне просто удобно, и поэтому мы вместе, — дружбой не называется.

Дружба, это когда мы позволяем другому человеку быть таким, какой он есть. Позволяем ему развиваться в своей скорости, верим в него, знаем, чувствуем, каким он может быть замечательным. Это называется дружба, и она непременно приведет к самой высокой стадии отношений — настоящей любви.

Мама, пойди и обними его!

— Должны пройти десятилетия для того, чтобы наступила настоящая любовь?

— В конце жизни можно будет сказать, что мы любили друг друга по-настоящему. Мы с Луи научились слышать друг друга, уважать.

У нас тоже все время бывают какие-то провокации в наших отношениях, и это нормально, потому что мы живые люди. Всегда пара будет претерпевать какие-то изменения. Жизнь — это школа, и всегда будут какие-то новые тесты, экзамены на новый уровень.

Вот совсем недавно мы сильно поссорились, и мне казалось ну абсолютно несправедливым то, что он говорил. Может быть, это было и правильно, но совершенно не таким тоном должно было быть сказано! И я очень гневно ему ответила, и все разошлись спать в тяжелом настрое.

Утром ко мне прибежала моя младшая дочь, обняла, спросила, как я себя чувствую. Я говорю: «Плохо, я обижена. Как же так он может мне говорить». А она мне: «Мама, пойди и обними его».

Я говорю: «Что-о? Он виноват!» Она в ответ: «Мама, это гордыня, убери ее».

У меня просто мурашки побежали по всему телу, я на нее смотрю и понимаю, что она права. Сделала глубокий вдох-выдох и молчу. Потом оделась и подумала, пойду попробую обняться.

Пришла на кухню и увидела, что Луи печет хлеб с утра. Смотрит виновато — он все понял. Я прошла мимо, включила чайник и не понимаю, как это я сейчас пойду обниматься первая. Значит, я простила, значит, я что, согласна с таким вот происшествием, с таким поведением?

— А вы не простили?

— Нет, но я сама увидела, что ему трудно, и как-то так случилось, что когда мы просто пересеклись буквально на секунду, я обняла его. И он так обрадовался, сказал: «Прости меня, пожалуйста, я не знаю, что на меня нашло. Конечно, ты была права».

Вспоминаю, что речи, меня обижающие, были и 25 лет назад, когда мы только начинали узнавать друг друга. Мало что изменилось с тех пор, изменилась, наверное, только скорость, с которой мы забываем эти происшествия и прощаем друг друга.

— Об этом вы и будете говорить на конференции?

— У меня много личных вдохновляющих историй, показывающих, что семья — это инструмент для выработки терпения, мудрости и настоящего наполнения любовью. Я их расскажу и отвечу на все вопросы наших зрителей. Мне это кажется очень важным. Особенно в нашем сегодняшнем мире, где на наших глазах семьи рушатся.

Галина Мурсалиева

обозреватель «Новой»