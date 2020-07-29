На Украине потребовали от Зеленского провести выборы в местные советы Донбасса

29.07.2020, 1:30, Новости дня

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) потребовала от президент Украины Владимир Зеленский обеспечить проведение местных выборов в Донбассе на всех уровнях.

«Зе-власть» (президент Украины Владимир Зеленский и его сторонники в Верховной раде) целенаправленно срывает выборы на востоке Украины. В начале депутаты «Зе-большинства» (депутаты Верховной рады от «Слуги народа») отказывают жителям Луганской и Донецкой областей в праве выбрать областные советы. Теперь Зеленский принимает указы о введении военно-гражданских администраций в двух крупных городах Луганской области – Лисичанске и Северодонецке, тем самым фактически запретив жителям этих городов выбрать в городские советы своих представителей. Вслед за Зеленским чиновники помельче призывают вообще не проводить выборы в местные советы около линии соприкосновения. В частности, с такой инициативой выступил руководитель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай», – приводит текст заявления партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» ТАСС.

По мнению оппозиции, такой подход свидетельствует о том, что нынешнее руководство Украины – это «последователи «партии войны» (так оппозиционеры называют сторонников экс-президента Украины Петра Порошенко). «Зеленский и его команда показывают полное пренебрежение к Конституции и правам граждан. Они лишают жителей востока Украины права на местное самоуправление», – заявили в партии.

Такую позицию Зеленского в ОПЗЖ пояснили боязнью власти проиграть на местных выборах, которые запланированы на 25 октября. «Они знают, что им не доверяют люди, и пытаются спрятаться от недоверия граждан за военными администрациями», – полагают в партии.

В заявлении также подчеркивается, что Зеленский в конечном итоге должен обеспечить местные выборы не только на подконтрольных правительству Украины территориях Донбасса, но и на не подконтрольных. «Мы требуем обеспечить проведение выборов в местные советы всех уровней на всей подконтрольной территории Украины. А также ускорить разработку законов, необходимых для проведения выборов на отдельных территориях Луганской и Донецкой областей», – отметили в партии.

Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» подчеркнула, что в случае неспособности власти обеспечить законное волеизъявление граждан она должна уйти в отставку.

Напомним, 26 июля президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с Зеленским подчеркнул, что постановление Верховной рады от 15 июля о порядке проведения местных выборов противоречит Минским соглашениям и угрожает перспективам урегулирования.

Ранее Москва указала Киеву на нарушение Минских соглашений в связи с принятием Верховной радой постановления о проведении 25 октября местных выборов на всей территории Украины за исключением Донецкой и Луганской областей.

Как отметили в Киеве, выборы в Донбассе «будут назначены в установленном отдельным законом порядке при восстановлении полного контроля Украины над государственной границей, при восстановлении конституционного строя и правопорядка, при соблюдении безопасности в регионе, разоружения военных формирований, вывода техники».



