США внесли в черный список двоих посредников ИГИЛ

29.07.2020, 1:20, Новости дня

Соединенные Штаты во вторник продолжили предпринимать усилия по разрушению сетей финансовой и материально-технической поддержки операций ИГИЛ на Ближнем Востоке и во всем мире, внеся в черный список двоих посредников террористической группировки. Об этом говорится в заявлении госсекретаря Майка Помпео.

Сегодня в черном списке оказались Фарук Хамуд, управляющий сирийской компанией Tawasul Hawala, и Аднан Мухаммад Амин аль-Рави, посредник ИГИЛ в Турции.

«Мы добились значительного прогресса в разрушении сетей поддержки ИГИЛ на Ближнем Востоке, но нам предстоит еще много работы», – говорится в заявлении Помпео, который подчеркнул важность сотрудничества с партнерами США по международной коалиции.