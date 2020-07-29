Подконтрольные ФСБ хакеры атаковали представительство президента Украины в Крыму

29.07.2020, 0:44, Новости дня

Хакеры осуществили атаку на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым. Об этом 28 июля сообщили на странице представительства в Facebook.

В ведомстве отметили, что совместно со Службой безопасности Украины им удалось нейтрализовать атаку. Там также подчеркнули, что кибератака была осуществлена хакерами, подконтрольными ФСБ России.

“Кибератака была направлена на получение информации о деятельности представительства”, – отметили в ведомстве.

Скриншот: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В 2019 году правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины зарегистрировала 330 случаев несанкционированного вмешательства в работу систем, связанных с кибератаками на сайты органов государственной власти Украины.

19 ноября 2019 года секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявлял, что Россия отрабатывает на Украине кибератаки, которые направит против Запада.