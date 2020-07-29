Данилов о ситуации на Донбассе: Мы дали противнику мирным путем уйти из нашей страны

29.07.2020, 0:44, Новости дня

На Донбассе Украина реализует сценарий, который позволяет противнику уйти из Украины мирным путем. Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

“Мы дали попытку нашему противнику еще раз, мирным способом, мирным путем уйти из нашей страны”, – сказал он.

Секретарь СНБО объяснил, что сейчас украинская власть реализует один из пяти сценариев развития событий, принятых на закрытом заседании совета 5 декабря 2019 года.

“Работаем по первому утвержденному сценарию, с которым ехал [президент Украины] Владимир Александрович Зеленский на саммит в Париж 9 декабря… У него за плечами было решение Совета нацбезопасности и обороны Украины. Оно является действующим”, – отметил Данилов.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Заседание СНБО, на котором утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса, состоялось 3 декабря 2019 года. Совещание прошло в рамках подготовки ко встрече в нормандском формате.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. Президент Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу. Он также заявлял, что соглашение о прекращении огня должны подписать все участники нормандского формата.

Режим прекращения огня вступил в силу в полночь 27 июля. Боевики “ЛДНР” заявили о готовности выполнять договоренности, однако позже нарушили их.