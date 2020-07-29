 

Мнение: Зачем министр напомнил про полет в Норильск главы Росприроднадзора?

29.07.2020, 0:35, Разное

7 июня я рассказал о том, как глава Росприроднадзор Светлана Радионова прилетела в Норильск разбираться с разливом дизтоплива на бизнес-джете «Норникеля».

А 28 июля  министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин подтвердил информацию.

«При таких больших расстояниях и слабом транспортном сообщении, если человеку нужно срочно прилететь на место аварии, то он может воспользоваться самолетом компании, хотя это, наверное, не очень хорошо», — сказал Кобылкин. Мол, чиновнице пришлось срочно лететь в Норильск по поручению министра, потому что на следующий день президент Владимир Путин проводил совещание, посвященное этой аварии.

Но Дима слукавил. Радионова вполне могла полететь рейсовым самолетом, потому что, как я писал еще 7 июня, «приблизительно в это же время в Норильск вылетели два регулярных рейсовых самолета: в 22:05, 2 июня — самолет авиакомпании NordStar, а через полтора часа по тому же маршруту отправился борт авиакомпании S7».

Но мне честно говоря, уже и не интересно, на чем Радионова добралась до Норильска.

Мне куда больше интереснее, почему министр Кобылкин напомнил про перелет Радионовой?

Есть версии?

На снимке:  Светлана Радионова на месте ликвидации последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 Фотография   отюда

Источник: Ирек Муртазин





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