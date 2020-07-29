 

Guardian – адвокаты финдиректора Huawei нашли в её деле следы «происков» ФБР

29.07.2020, 0:35, Новости дня

Адвокаты финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу потребовали обнародовать документы канадской разведывательной службы, доказывающие наличие сговора между ФБР и Канадой с целью обмануть их клиента, пишет The Guardian. Защитники заявляют документы были отредактированы до и после ареста Мэн и требуют опубликовать изначальную версию. По словам газеты, власти Канады отказались выполнить эту просьбу, сославшись на возможность роста напряжённости между Оттавой и Пекином


Reuters

Адвокаты финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу потребовали обнародовать неотредактированную версию документов канадской разведывательной службы, которые, по их словам, раскроют заговор между ФБР и Канадой с целью обмануть их клиента, пишет The Guardian.

Как напоминает издание, Мэн была арестована в 2018 году во время пересадки в Ванкувере по ордеру, выданному американским властями. Её обвиняют в нарушении санкций США в отношении Ирана.

Во время слушания, проходившего в режиме видеоконференции в Федеральном суде Оттавы, адвокаты Мэн потребовали полной публикации нескольких документов, которые были отредактированы до и после ареста. Сообщается, что отредактированная версия документов уже была опубликована. По словам защиты, документы могут служить доказательством заговора между американскими и канадскими властями.

Один из адвокатов Мэн Скотт Фентон в понедельник заявил, что канадские таможенники допрашивали его клиентку в аэропорту Ванкувера в течение трёх часов, не объяснив ей, в чём заключаются обвинения, что являлось нарушением её прав и может служить оправданием процесса экстрадиции. «Ей так и не сказали, по какой причине её задержали, — отметил Фентон — Её ввели в заблуждение, её обманули на самом деле».

Адвокат канадского генерального прокурора Роберт Фратер выступил против публикации документов без каких-либо комментариев и опроверг наличие сговора с ФБР.

В заявлении в суде Ванкувера в июле представитель канадского Министерства иностранных дел заявил, что полное раскрытие документов может «возобновить напряжённость» между двумя странами и поставить канадцев под угрозу.

Как напоминает газета, через несколько дней после ареста Мэн в Ванкувере Китай заключил под стражу бывшего канадского дипломата Майкла Коврига и его соотечественника Майкла Спейвора, которых позже обвинили в шпионаже. На Западе их задержание считают местью за арест Мэн.





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