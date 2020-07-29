Военно-морские мощи

29.07.2020, 0:31, Разное

Кто отдал приказ возить останки адмирала Ушакова по Неве и зачем его тело разделяют на части во время торжеств.

«Сегодняшний день наполнил сердца моряков духовной радостью, сам адмирал Феодор Ушаков, великий воин нашей страны, не знавший поражения и при этом канонизированный святой, прибыл, чтобы благословить главный военно-морской парад», — объявил замглавы синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, председатель военного отдела Санкт-Петербургской епархии архимандрит Алексий (Ганьжин).

Адмирал Ушаков прибыл самолетом Ил-76 на военно-транспортный аэродром в Пушкине, пригороде Петербурга, 21 июля. Как сообщает сайт РПЦ, затем его перевезли в Кронштадт, и на борту катера «Иоанн Кронштадский» в Финском заливе адмирал совершил обход кораблей, которым предстояло 26 июля участвовать в параде по поводу Дня ВМФ.

Если выражаться точно, то

благословлял парад не весь Федор Федорович Ушаков, а отдельные части его тела.

Ковчег с мощами адмирала Ушакова. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Великий флотоводец XVIII–XIX веков в 2001 году был канонизирован Русской православной церковью. Он стал третьим военачальником в истории России, причисленным к лику святых «в чине святого воина», сообщает сайт Минобороны. Первым был князь Александр Невский, его РПЦ канонизировала еще в XVI веке, вторым — Дмитрий Донской (1988 год).

Организатором перемещения извлеченных из могилы останков адмирала Ушакова выступило Главное командование ВМФ. Уже несколько лет Минобороны в рамках сотрудничества с РПЦ возит их по стране. Основная их часть хранится в соборном храме Рождества Богородицы в Санаксарском мужском монастыре в Мордовии.

Но некоторые частицы адмирала служители РПЦ отчленили, чтобы распространить по разным городам.

Как сообщает православный портал «Вера», «частицы его мощей есть в штабе стратегической дальневосточной авиации, а также у севастопольского флота».

Нам адмирал Федор Ушаков известен как выдающийся флотоводец, не проигравший ни одного сражения, основатель русской тактической военно-морской школы, герой русско-турецких войн. Первую награду и благодарность Екатерины II он получил за борьбу с чумой в Херсоне в 1783 году. Ему же мы обязаны тем, что Крым наш: туркам не удалось отвоевать полуостров в Керченском сражении 1790 года. Кроме того, Ушаков руководил строительством порта в Севастополе.

Церковь чтит Федора Ушакова за его праведный образ жизни: считается, что его начинания были успешны благодаря «божьей помощи, к которой всегда взывал будущий святой воин», он начинал военные дела исключительно после молитвы и завершал тоже молитвою. После ухода в отставку в 1807 году (в 62 года) Ушаков поселился в деревне Алексеевке Темниковского уезда Тамбовской губернии, на землях, пожалованных ему Екатериной за победу у мыса Калиакрия. Он организовал в Темникове военный госпиталь, много жертвовал на благотворительность, в том числе — монастырю, где в конце XVIII века настоятелем был его дядя Феодор Санаксарский (в миру Иван Игнатьевич Ушаков). Последней волей адмирала было, чтоб его и похоронили в этом монастыре.

Имя Федора Ушакова по-новому зазвучало в СССР благодаря Иосифу Виссарионовичу Сталину. В 1943 году «отец народов» захотел учредить орден имени кого-нибудь самого-самого великого во флоте. Он заинтересовался историей и узнал, что подходит адмирал Ушаков. К тому же был провозглашен «новый курс» в религиозной политике Советского Союза. В 1944 году появился сценарий кинофильма, который должен был объяснить советскому народу историческую роль Ушакова и подложить идеологическую платформу под основание ордена (дилогию об адмирале режиссер Михаил Ромм закончит в 1953-м).

Кадр из фильма «Адмирал Ушаков»

Тогда же, в 1944-м, в Тамбовскую область отправилась экспедиция — искать могилу Ушакова.

Потому что могила вообще-то была утрачена после революции, когда большевики погромили монастырь и разрушили часовню возле захоронения.

Экспедиция нашла плиту, эксгумировала останки под ней и по сохранившимся частям погона установила, что захоронен здесь именно адмирал Ушаков. В СССР начали называть именем Ушакова улицы и корабли (до этого, наоборот, переименовывали, в Севастополе, например, улица Ушакова в 1920-х годах стала улицей Марата).

Современной РФ снова понадобился адмирал Ушаков, его канонизировали, повторим, в 2001 году. Принадлежность останков под Тамбовом даже не нужно было устанавливать, потому что, как сообщает тот же портал «Вера»,

еще в 1944-м выяснилось, что спустя 127 лет они «оказались нетленными», потому что «тело не поддалось естественному процессу разложения».

Так что после канонизации нетленные мощи оставалось только переложить в раку. Ее выставили в Санаксарском монастыре. Судя по тому, что частицы мощей имеются еще как минимум в двух местах, тело пришлось как-то делить. Вероятно, какие-то еще частицы отчленяют на время для перевозки по России, потому что мощи успели побывать в Рыбинске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Херсоне, Севастополе — всего в десяти городах, где адмирал бывал при жизни. По возвращении их, видимо, складывают обратно в раку — к остальному нетленному телу.

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Поклониться мощам святого воина Федора Ушакова в разных городах приходит много военнослужащих. По свидетельству портала «Вера», останки адмирала «помогают военным в важных операциях по долгу службы», к ним надо обязательно прикладываться, «чтобы укрепить силу духа, волю и в ответственный момент суметь принять правильное решение».

В Петербурге 2020 года добрая традиция возить останки адмирала была дополнена: на катере перед военными кораблями их прокатили впервые.

Ирина Тумакова

спецкор «Новой газеты»