 

В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

29.07.2020, 0:30, Новости дня

Американский генерал-лейтенант Глен Ван Херк, претендующий на пост главы Северного командования ВС США, в комитете по делам вооруженных сил Сената США выразил мнение, что Соединенные Штаты будут вынуждены конкурировать с Россией и Китаем за ресурсы в Арктике.

«С большим количеством ресурсов, без сомнений, будет конкуренция за эти ресурсы, будь то нефть или минералы. Как Россия, так и Китай очень заинтересованы в Арктике», – приводит слова американского генерала ТАСС.

«Что касается того, какой будет точка зрения Северного командования вооруженных сил [США] в случае утверждения моей кандидатуры, то речь об упорстве. Нам нужны упорство и бдительность в этой области в Арктике, чтобы обеспечить, что мы в курсе [происходящего] и можем выявлять, наблюдать и сдерживать [противника] при необходимости», – добавил Ван Херк.

«Я уверяю вас, что наши партнеры обеспокоены в связи с активностью Китая и РФ в Арктике», – сообщил генерал, обращаясь к сенаторам.

В письменных ответах на вопросы законодателей генерал также заявил, что, по его мнению, присоединение Вашингтона к Конвенции ООН по морскому праву помогло бы защитить интересы США в Арктике. «Да, я считаю, что присоединение к Конвенции ООН по морскому праву улучшило бы способность США отстаивать свои интересы в период, когда противники, такие как Китай, стремятся закрепиться в Арктике. США – единственная арктическая держава, которая не подписала договор, позволяя ревизионистским странам – Китаю и РФ – использовать это отсутствие на ключевых дипломатических форумах для продвижения своих интересов», – выразил мнение Ван Херк.

Накануне в МИД РФ оценили возможность гонки вооружений в Арктике.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике. Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. В ОСК оценили способность Соединенных Штатов создать ледокольный флот.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Le Parisien – на страже правосудия — во Франции лабрадор работает помощником следователя

23.07 / Дегтярев поблагодарил хабаровских медиков за работу

26.07 / Мясников назвал ключевые параметры здоровья

03.07 / Сербия не увидела возможности решения косовской проблемы

13.07 / Общество: Адвокаты Сафронова лишь вредят своему подзащитному

22.07 / Российско-турецкий патруль впервые прошел по всему маршруту в Сирии

01.07 / Участки для голосования по Конституции открылись в Хабаровском крае и Приморье

29.06 / Испытания по голосовому управлению боевыми роботами начались в России

07.07 / При спасении тонущей девочки в Новосибирске погибли три человека

15.07 / Всероссийским дайджестом вакансий воспользовались 10 тыс. выпускников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска