В Пентагоне предсказали конкуренцию с Россией и Китаем за ресурсы Арктики

29.07.2020, 0:30, Новости дня

Американский генерал-лейтенант Глен Ван Херк, претендующий на пост главы Северного командования ВС США, в комитете по делам вооруженных сил Сената США выразил мнение, что Соединенные Штаты будут вынуждены конкурировать с Россией и Китаем за ресурсы в Арктике.

«С большим количеством ресурсов, без сомнений, будет конкуренция за эти ресурсы, будь то нефть или минералы. Как Россия, так и Китай очень заинтересованы в Арктике», – приводит слова американского генерала ТАСС.

«Что касается того, какой будет точка зрения Северного командования вооруженных сил [США] в случае утверждения моей кандидатуры, то речь об упорстве. Нам нужны упорство и бдительность в этой области в Арктике, чтобы обеспечить, что мы в курсе [происходящего] и можем выявлять, наблюдать и сдерживать [противника] при необходимости», – добавил Ван Херк.

«Я уверяю вас, что наши партнеры обеспокоены в связи с активностью Китая и РФ в Арктике», – сообщил генерал, обращаясь к сенаторам.

В письменных ответах на вопросы законодателей генерал также заявил, что, по его мнению, присоединение Вашингтона к Конвенции ООН по морскому праву помогло бы защитить интересы США в Арктике. «Да, я считаю, что присоединение к Конвенции ООН по морскому праву улучшило бы способность США отстаивать свои интересы в период, когда противники, такие как Китай, стремятся закрепиться в Арктике. США – единственная арктическая держава, которая не подписала договор, позволяя ревизионистским странам – Китаю и РФ – использовать это отсутствие на ключевых дипломатических форумах для продвижения своих интересов», – выразил мнение Ван Херк.

Накануне в МИД РФ оценили возможность гонки вооружений в Арктике.

Напомним, в июне премьер-министр Михаил Мишустин призвал нарастить парк ледоколов для первенства РФ в Арктике. Несколькими днями ранее президент США Дональд Трамп поручил разработать программу строительства ледоколов для Арктики и Антарктики. В ОСК оценили способность Соединенных Штатов создать ледокольный флот.



