Сенатор Уикер: в России сегодня более 300 политзаключенных

29.07.2020, 0:15, Новости дня

В России нет правительства, приверженного верховенству закона и соблюдению прав человека, отмечает сенатор-республиканец от Миссисипи Роджер Уикер (Roger Wicker), поэтому международное сообщество должно делать все возможное, чтобы привлечь внимание к нарушениям Кремлем своих международных обязательств.

«В современной России преступления против оппозиционных деятелей, журналистов и всех, кто серьезно сомневается в силе государства, создают пугающий эффект и атмосферу страха, которая не позволяет гражданам высказываться, – отметил сенатор-республиканец во вторник, 28 июля, во время организованного британским аналитическим институтом Чатэм-Хаус (Chatham House) мероприятия «Убийство Немцова и верховенство закона в России». – После убийства Немцова российский государственный аппарат оттачивал другие методы, такие как фабрикация дел, ведение правовых войн, использование намеренно расплывчатых законов об иностранных агентах и противодействии экстремизму для наказания диссидентов».

«Сегодня в России более трехсот политзаключенных. Система, которую Путин создал за последние годы, основана на злоупотреблениях и юридических манипуляциях для обеспечения власти и богатства элиты», – добавил он.

Сенатор Уикер, который является сопредседателем Хельсинской комиссии США – делегации Конгресса США при ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) – также подчеркнул, что после убийства российского оппозиционного лидера Бориса Немцова прошло пять лет, но обстоятельства этого преступления до сих пор неясны: «Что, однако, ясно – так это то, что и было ясно с самого начала –российские власти не были заинтересованы в проведении полного и беспристрастного расследования, чтобы выяснить, кто на самом деле организовал и совершил это убийство». Российская сторона, напротив, скрывала важную информацию, прибегала к запугиваниям и провела показательный судебный процесс, добавляет сенатор.

Сенатор Уикер подчеркивает, что проведенное расследование со стороны ОБСЕ пришло к выводу, что препятствием к раскрытию правды по делу убийства Бориса Немцова стало отсутствие политической воли российских властей: «Тревожная реальность заключается в том, что российские власти вовлечены в широкомасштабное сокрытие, которое может затрагивать даже само руководство Кремля. Перспективы того, что виновные в совершении этого преступления будут привлечены к ответственности в России, остаются туманными».

Так как в России верховенства закона сегодня нет, Запад должен продолжать предпринимать шаги по оказанию давления на Москву. Так, США продолжают вносить в санкционный список тех, кто имеет отношение к нарушениям прав человека.

В частности, персональные санкции в рамках Закона Магнитского были наложены в прошлом году на Руслана Геремеева, бывшего командира роты чеченского батальона внутренних войск МВД за его предполагаемую роль в организации убийства Бориса Немцова. «Он остается близким соратником лидера Чечни Рамзана Кадырова, против которого Госдепартамент США на прошлой неделе ввел санкции за его причастность к нарушениям прав человека», – отметил сенатор.

«Преследование и насилие против оппозиционных фигур не являются чем-то новым в путинской России. Борис Немцов был убит за свои идеалы, которые он представлял», – добавил он.

Сенатор Уикер также отметил, что после его первой встречи с Борисом Немцовым в конце 1990-х годов, которая состоялась во время визита американских законодателей в Москву, он надеялся на то, что «этот молодой демократ станет новым лицом российского руководства», а сама страна встанет на демократический путь развития.

«После того, как Владимир Путин пришел к власти и начал ужесточать контроль над российским обществом, Борис Немцов понял, что его страна возвращается к темному прошлому. Он последовательно и решительно высказывался, смело противостоял Путину и его соратникам и требовал лучшего, более ответственного правительства для российского народа», – отметил сенатор Уикер.

Выступившая на мероприятии вице-председатель ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельдт (Margareta Cederfelt), которая является автором представленного в феврале этого доклада организации по расследованию убийства Бориса Немцова, отметила, что российские власти не провели даже формального расследования преступления. Российское правосудие не только не смогло выяснить, кто является заказчиком этого убийства, но и препятствовало выяснению мотивов, организаторов и заказчиков убийства.

«Возможные мотивы и ответ на вопрос, кто организовал убийство, не были расследованы ни одной из ветвей властей», – сказала докладчик ОБСЕ, также отметив, что на протяжении работы над докладом российская сторона не предоставляла ей информацию в ответ на запросы. «Я использовала публичную информацию, которую смогла найти», – сказала Маргарет Седерфельдт.

Председатель совета Фонда Бориса Немцова и вице-президент Фонда Свободная Россия, российский оппозиционный политикВладимир Кара-Мурза (Vladimir Kara-Murza) отметил во время мероприятия, что Борис Немцов не только открыто противостоял Путину, но и был человеком, способным объединить оппозицию и организовать протестное движение. При этом он также являлся действующим оппозиционным политиком, являясь депутатом областной думы, и сыграл существенную роль в принятии в США «Закона Магнитского». Он представлял угрозу Кремлю, говорит Кара-Мурза.