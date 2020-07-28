 

Мнение: Этруски – сыны Праукраины

28.07.2020, 23:54, Разное

Прекрасное, живо напомнившее времена Ющенко, который носился с Трипольскими горшками.

В книге историка и писателя Сергия Пиддубного «Українська мова – мова вільних людей» (2019 год, 209 стр) раскрываются неизвестные ранее тайны происхождения украинцев и украинского языка.
Автор разрушает претензии евреев на богоизбранность: «Трипильцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль».

«Украинцы впервые упоминаются Геродотом как «теукры» (то укры) – царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины».
«Укры – древнее название украинцев. Походит от имени верховного Бога – Акрая (Зевса) и означает «божественные». Аналогичное санскритские слово «ugra» означает – могущественный, великий, мощный, благородный».

Интересно автор объясняет значение слова «голова: «го» – гора, «ло» – лицо, «ва» – мова. То есть это говорящая верхняя часть тела».
«Орать» (пахать) – для украинцев священнодействие, так как происходит от имени Бога-Отца Ора. В тоже время, российский аналог «пахать» можно связать со словом «пах» или «пахан».
"Если прочитать слово «дума» (мысль) в обратном порядке "муд" оно становится основой слова «мудрый».

"Украинский поэт еврейского происхождения Моисей Фишбейн называет украинский язык «божественным, богоданным, богоизбранным».
Про Украину, оказывается, писал еще Григорий Богослов (330-390 гг.): «Но и ноне по украинам молятся ему, проклятому Богу Перуну».
«Этруски – сыны Праукраины»

https://www.facebook.com/photo?fbid=3455453334486710&set=a.783668934998510 – цинк

Источник: Colonel Cassad





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Диетолог Маргарита Королёва рассказала, как заставить себя завтракать

26.07 / Мнение: Один вантуз на троих

30.06 / Под козырьком и в кепочке

23.07 / Ученые связали ухудшение памяти у пожилых людей с тяжелой работой

13.07 / Мнение: Монотонность арестантских будней…

14.07 / Sohu: США понесут огромные убытки из-за новейших двигателей РФ ПД-14

28.06 / Целибат поневоле

02.07 / Мнение: Предварительные итоги голосования за поправки

03.07 / ВC Татарстана отменил оправдательный приговор мужчине, которого обвиняли в насилии

17.07 / «Патриоты Украины» из России в Незалежной терпят унижения и нищету

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска