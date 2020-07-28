Мнение: Этруски – сыны Праукраины
28.07.2020, 23:54, Разное
Прекрасное, живо напомнившее времена Ющенко, который носился с Трипольскими горшками.
В книге историка и писателя Сергия Пиддубного «Українська мова – мова вільних людей» (2019 год, 209 стр) раскрываются неизвестные ранее тайны происхождения украинцев и украинского языка.
Автор разрушает претензии евреев на богоизбранность: «Трипильцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль».
«Украинцы впервые упоминаются Геродотом как «теукры» (то укры) – царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины».
«Укры – древнее название украинцев. Походит от имени верховного Бога – Акрая (Зевса) и означает «божественные». Аналогичное санскритские слово «ugra» означает – могущественный, великий, мощный, благородный».
Интересно автор объясняет значение слова «голова: «го» – гора, «ло» – лицо, «ва» – мова. То есть это говорящая верхняя часть тела».
«Орать» (пахать) – для украинцев священнодействие, так как происходит от имени Бога-Отца Ора. В тоже время, российский аналог «пахать» можно связать со словом «пах» или «пахан».
"Если прочитать слово «дума» (мысль) в обратном порядке "муд" оно становится основой слова «мудрый».
"Украинский поэт еврейского происхождения Моисей Фишбейн называет украинский язык «божественным, богоданным, богоизбранным».
Про Украину, оказывается, писал еще Григорий Богослов (330-390 гг.): «Но и ноне по украинам молятся ему, проклятому Богу Перуну».
«Этруски – сыны Праукраины»
https://www.facebook.com/photo?fbid=3455453334486710&set=a.783668934998510 – цинк
Источник: Colonel Cassad
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