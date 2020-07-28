Мнение: Этруски – сыны Праукраины

28.07.2020, 23:54, Разное

Прекрасное, живо напомнившее времена Ющенко, который носился с Трипольскими горшками.

В книге историка и писателя Сергия Пиддубного «Українська мова – мова вільних людей» (2019 год, 209 стр) раскрываются неизвестные ранее тайны происхождения украинцев и украинского языка.

Автор разрушает претензии евреев на богоизбранность: «Трипильцы (древние украинцы) были учителями если не всего мира, то большей его части. Получив миссию от Всевышнего, они разошлись по миру, неся другим племенам свои знания и мораль».

«Украинцы впервые упоминаются Геродотом как «теукры» (то укры) – царь Теукр был основателем Трои и отцом царицы Амазонок Мирины».

«Укры – древнее название украинцев. Походит от имени верховного Бога – Акрая (Зевса) и означает «божественные». Аналогичное санскритские слово «ugra» означает – могущественный, великий, мощный, благородный».

Интересно автор объясняет значение слова «голова: «го» – гора, «ло» – лицо, «ва» – мова. То есть это говорящая верхняя часть тела».

«Орать» (пахать) – для украинцев священнодействие, так как происходит от имени Бога-Отца Ора. В тоже время, российский аналог «пахать» можно связать со словом «пах» или «пахан».

"Если прочитать слово «дума» (мысль) в обратном порядке "муд" оно становится основой слова «мудрый».

"Украинский поэт еврейского происхождения Моисей Фишбейн называет украинский язык «божественным, богоданным, богоизбранным».

Про Украину, оказывается, писал еще Григорий Богослов (330-390 гг.): «Но и ноне по украинам молятся ему, проклятому Богу Перуну».

«Этруски – сыны Праукраины»

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