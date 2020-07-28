 

Канье Уэст подал документы на регистрацию кандидатом в президенты США

28.07.2020, 23:48, Новости дня

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст подал документы на регистрацию независимым кандидатом в президенты США в штате Нью-Джерси, свидетельствуют данные избирательной комиссии штата.

Уэст представил подписи 1327 зарегистрированных избирателей Нью-Джерси, успешно преодолев минимум в 800 подписей, которые требуются кандидатам на ноябрьских выборах президента США. В качестве места проживания рэпер указал свой адрес в штате Вайоминг, но не успел сформулировать лозунг своей избирательной кампании, передает ТАСС.

Музыкант уложился в крайний срок, отведенный для регистрации независимым кандидатом в Нью-Джерси. Ранее он также зарегистрировался независимым кандидатом в Миссури и Оклахоме. Возражающие против баллотирования Уэста могут представить свои доводы в избирком штата Нью-Джерси до 31 июля.

Напомним, 5 июля Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США. 16 июля рэпер заполнил так называемую форму Федеральной избирательной комиссии Соединенных Штатов, чтобы официально претендовать на высший государственный пост в США. 20 июля Уэст выбрал кандидата в вице-президенты США.

Президент США Дональд Трамп поддержал решение Уэста баллотироваться в президенты.

Очередные выборы президента США, как ожидается, состоятся 3 ноября.





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