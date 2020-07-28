Строительство крупнейшего в мире ядерного реактора вступило в финальную фазу

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28.07.2020, 23:35, Новости дня

В коммуне Сен-Поль-ле-Дюранс на юге Франции 28 июля стартовала последняя пятилетняя фаза сборки крупнейшего в мире ядерного реактора ITER, сообщает The Guardian. Проект в случае успеха положит начало использования человечеством нового экологически чистого и эффективного источника энергии.

Международный экспериментальный термоядерный реактор является совместным проектом Китая, ЕС, Индии, Японии, Южной Кореи, США и России. Его история началась в конце 1970-х, когда эти страны объединились под эгидой МАГАТЭ, чтобы изучать безопасные и эффективные способы добычи ядерной энергии.

Первый макет ITER создали в начале 1980-х. В 1988 году проект официально стартовал: инженеры определили место и параметры реактора. Бюджет проекта по состоянию на 2006 год составлял €10 млрд.

Начало строительства реактора было запланировано на 2015 год, однако его отложили до 2020-го. За это время бюджет проекта вырос до €20 млрд.

Площадь, которую занимает реактор, составляет 42 гектара, для его обслуживания уже задействованы 2300 сотрудников.

Окончание строительство ITER запланировано до 2025 года, однако окупать себя ядерный синтез начнет не раньше 2060 года.

ITER – термоядерный реактор типа “токамак”: установка для магнитного удержания плазмы.

В отличие от используемых сейчас реакторов, в которых энергия производится за счет расщепления ядра радиоактивных элементов, ITER будет применять технологию ядерного синтеза. Она обеспечивает высвобождение энергии, но радиация при этом практически отсутствует. Данный способ получения энергии считается экологически безопасным.

В январе 2016 года ученые Института ядерной физики Российской академии наук заявили о планах разработки второго в мире проекта термоядерного реактора. Они назвали его альтернативным проектом, более привлекательным в коммерческом отношении, чем международный термоядерный экспериментальный реактор.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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