National Interest – момент славы — Москва успешно испытала свою гиперзвуковую ракету

28.07.2020, 23:23, Новости дня

Накануне РФ успешно завершила испытания своей гиперзвуковой ракеты «Циркон», пишет The National Interest. Хотя аналогичные системы разрабатывают США и Китай, пока именно Москва может похвастаться подобными успехами в этом направлении, считает издание.



РИА Новости

В выходные РФ успешно завершила испытания своей гиперзвуковой ракеты. Снаряд был запущен с фрегата нового типа проекта 22350 «Адмирал Горшков», который использует технологию «стелс», пишет The National Interest.

Новая ракета может развивать скорость, в шесть раз превышающую скорость звука, и преодолевать расстояние до 600 миль. Иными словами, она способна достигать намеченной цели всего за семь минут, отмечает издание.

Время проведения испытаний совпало с заявлением Владимира Путина о том, что российский флот получит на вооружение гиперзвуковое оружие, а также морские беспилотные подводные аппараты. Министерство обороны РФ ранее сообщало, что обе системы находятся на финальной стадии испытаний.

«Уникальные преимущества и повышение боевых возможностей флота будут достигаться за счёт широкого внедрения передовых цифровых технологий, не имеющих аналогов в мире гиперзвуковых ударных комплексов, беспилотных подводных аппаратов, за счёт самых эффективных средств обороны», — заявил российский президент на праздновании Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

Хотя Путин не уточнил, когда российский флот получит гиперзвуковое оружие, тесты на этих выходных показывают, что это может произойти в ближайшее время. Ранее глава государства отмечал, что современное ядерное оружие РФ «не имеет себе равных» и способно поражать мишени практически в любой точке мира, обращает внимание издание.

Ракеты «Циркон» находятся в разработке более 20 лет и рассматриваются как ключевой следующий шаг для наращивания «военной мощи Путина». Сочетание скорости, манёвренности и высоты полёта может затруднить отслеживание и перехват такого гиперзвукового оружия, подчёркивается в статье.

Кроме того, это оружие, которым будут оснащены новейшие фрегаты Москвы, предназначено для поражения как наводных, так и наземных целей. Тем не менее некоторые западные эксперты задаются вопросом, насколько продвинутыми являются эти системы.

Скептицизм вызван тем, что технология гиперзвуковых ракет в значительной степени находится на стадии прототипа. Но ещё важнее — стоимость каждой системы. Они обходятся слишком дорого, чтобы полагаться на них для фактического сокрушения противника.

Несмотря на эти факты, Соединённые Штаты продолжают прилагать аналогичные усилия по разработке своих собственных гиперзвуковых ракет. Просто потому, что РФ и Китай уже работают над этой технологией, считает The National Interest.

Хотя Путин заявлял, что не хочет новой гонки вооружений, но именно с ней может столкнуться мир. Причём речь не только о разработке новой наступательной, но и оборонительной системы для противодействия ей. Именно здесь США могли бы вырваться вперёд, поскольку американские военные уже работают над мерами борьбы с гиперзвуковыми технологиями, и пока не совсем ясно, работают ли РФ и Китай в этом направлении.

«Однако пока именно российская армия получает свой момент славы», — заключает The National Interest.