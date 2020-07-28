Straits Times – экс-премьера Малайзии приговорили к 12 годам тюрьмы за коррупцию

28.07.2020, 23:23, Новости дня

Бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака приговорили к 12 годам тюрьмы по делу о мошенничестве с государственным фондом благосостояния, пишет The Straits Times. Как передаёт издание, бывший глава правительства был признан виновным по всем пунктам обвинения в первом из пяти процессов по делам о коррупции. Как отмечает газета, обвинительный приговор, скорее всего, лишит Наджиба возможности участвовать в ближайших всеобщих выборах в стране.



Reuters

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак во вторник 28 июля был приговорён к 12 годам тюремного заключения и оштрафован на 210 миллионов малайзийских ринггитов ($68,1 млн) после признания его виновным по всем семи пунктам обвинения в первом из пяти процессов по делу о мошенничестве с фондом 1Malaysia Development Berhad (1MDB), пишет The Straits Times.

Как передаёт газета, суд признал Наджиба виновным по семи пунктам обвинения: одному факту злоупотребления властью, трём фактам преступного злоупотребления доверием и трём фактам отмывания денег в связи с незаконным присвоением 42 миллионов ринггитов дочерней компании 1MDB.

Как сообщается, пока бывший глава правительства остаётся на свободе, поскольку ему была предоставлена отсрочка исполнения приговора при условии внесения залога в 1 миллионов малайзийских ринггитов.

При этом Наджиб ранее заявлял о намерении обжаловать приговор в случае признания его виновным. Выступая в суде, экс-премьер-министр настаивал на своей невиновности и отрицал какие-либо нарушения со своей стороны. «Я не требовал 42 миллионов ринггитов, я не планировал эту операцию, и никто мне их не предлагал. Этому нет никаких доказательств», — подчеркнул он.

Как отмечает газета, хотя Наджибу будет позволено сохранить своё место в парламенте, он не сможет участвовать во всеобщих выборах, пока будет действовать обвинительный приговор. Это значит, что в случае досрочных выборов у него не будет шанса вернуться на пост законодателя или премьер-министра.

В общей сложности Наджибу предъявлено 42 обвинения в коррупции, злоупотреблении властью и отмывании денег по пяти различным судебным делам, связанным с его ролью в многомиллиардном скандале с участием 1MDB — Государственного фонда благосостояния, соучредителем которого он был в 2009 году. Власти США утверждают, что всего из фонда было похищено более $4,5 млрд. Все эти средства были потрачены на покупку предметов роскоши — таких как яхты, картины и элитная недвижимость — по всему миру.

Помимо этого малайзийский суд недавно обязал Наджиба выплатить налоговым органам страны 1,69 миллиардов ринггитов неуплаченных налогов.