MSNBC – «генеральная репетиция военного положения» — у Трампа есть полномочия направить в Портленд и Сиэтл не только федералов, но и военных

28.07.2020, 23:23, Новости дня

Мэр Сиэтла Дженни Дуркан назвала жёсткое подавление протестов федеральными властями в своём городе «генеральной репетицией военного положения». Как комментирует аналитик MSNBC Барбара Маккуэйд, эта оценка вполне обоснована, ведь у Дональда Трампа есть полномочия задействовать военных и, судя по поведению президента, настроен он решительно.

Сейчас я вам поставлю одну запись. На ней вы увидете комментарии мэра Сиэтла — многие сочли её оценку преувеличенной. С вами мы обсудим правомерность этого вопроса и то, как другая сторона видит ситуацию.

ДЖЕННИ ДУРКАН, мэр Сиэтла: Это проблема не республиканцев или демократов — это касается всей Америки и роли, которую должны играть здесь правоохранительные органы. Мне крайне неприятно это говорить, но складывается такое впечатление, что наш президент проводит генеральную репетицию военного положения.

«Генеральная репетиция военного положения». Что вы на это скажете, Барбара? Насколько эта оценка далека от той ситуации, которую мы сегодня имеем, учитывая, что мы знаем о городах, в которых уже действуют федеральные силы? Чего они хотят? И о чём говорит мэр (Дуркан. — ИноТВ)?

БАРБАРА МАККУЭЙД, бывший прокурор США: Думаю, мэр Дуркан имеет в виду идею о том, что у президента действительно есть полномочия задействовать личный состав вооружённых сил для урегулирования проблемы беспорядков в городах. Президент вправе так сделать даже без приглашения местных жителей. Эта очень большая власть, которую мы доверяем нашему верховному главнокомандующему.

Но, как скажут некоторые, если посмотреть на действующего президента, с его стороны мы по большей части наблюдаем попытки усилить напряжённость в городах, вроде Портленда или Сиэтла, и, возможно, создать повод, который позволит ему использовать эту огромную власть. Конечно, мы надеемся, что до этого не дойдёт. Но если присмотреться к действиям президента Трампа, включая подписанный на выходных указ, в котором говорится об «использовании силы по максимуму», во всём этом очень много бравады.

Эффективные органы правопорядка помогают усмирить хаос. Но президент Трамп, кажется, сейчас пытается сделать совершенно обратное. Поэтому не так уж и необоснованно представить, как дойдёт до того, что Трамп скажет, что федеральных правоохранительных органов недостаточно, что нам необходимо ещё больше сил и задействовать военных. И у него есть полномочия, чтобы так сделать.

Дата выхода в эфир 27 июля 2020 года.