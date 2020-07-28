Фильм Кончаловского о расстреле в Новочеркасске вошел в основную программу Венецианского фестиваля

28.07.2020, 23:20, Разное

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи!» включен в основной конкурс 77-го Венецианского кинофестиваля.

Картина рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году. Тогда примерно пять тысяч рабочих выступили против снижения зарплаты, совпавшей с повышением цен на продукты. Стихийный протест был жестко подавлен силами армии и КГБ СССР. Безоружных демонстрантов расстреливали в упор. Следы крови быстро замывали, историю массового расстрела засекретили. 24 человека убиты, 87 ранены, семерых приговорили к смертной казни, 105 человек — к длительным срокам лишения свободы как «зачинщиков беспорядков».

Юлия Высоцкая играет главную героиню — партийную работницу, убежденную коммунистку, верящую в грядущий коммунистический рай. Андрей Кончаловский говорит, что кино снимал о поколении своих родителей, искренне верящих в торжество коммунизма, справедливости. Премьера фильма запланирована на осень.

В программе авторского кино Venice Days (Le Giornate degli Autori) оказались две российских картины.

«Китобой» (киностудия «РОК», продюсеры: Алексей Учитель и Кира Саксаганская) рассказывает о пятнадцатилетнем чукотском охотнике Алексее, который влюбляется в американку из вебкам-чата. Он решает отправиться к ней через Берингов пролив. Фильм по собственному сценарию снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Фильм снят при поддержке фонда «Кинопрайм».

Режиссер Иван И. Твердовский, триумфатор фестиваля в Карловых Варах («Класс коррекции», «Подбросы») представит фильм «Конференция», в основе которого — трагедия жертв теракта в театральной центре на Дубровке 2002 году в Театральном центре на Дубровке. Героине фильма удалось бежать, но последствия своего поступка она переживает по сей день. О выживании страдающих посттравматическим синдромом. В его фильме снимаются Филипп Авдеев и Роман Шмаков из детской группы «Норд-Оста», непосредственно соприкасавшиеся с трагедией.

Лариса Малюкова

обозреватель «Новой»