Эксперт: Появление сети 5G позволит ускорить цифровизацию всех городов России

28.07.2020, 23:16, Новости дня

«Сеть пятого поколения поможет мегаполисам РФ работать по концепции «Умный город», за счет работы большого количества девайсов, раскиданных по улицам, в единой информационной системе», – отметил газете ВЗГЛЯД IT-эксперт Николай Добровольский, комментируя получение компанией МТС лицензии на оказание услуг связи стандарта 5G в 83 субъектах страны.

«Если МТС разовьет сеть 5G по всей России, интернет станет заметно лучше и быстрее не только в центральных регионах, но и в провинции. Однако, придется полностью менять оборудование, а это большие инвестиции», – отметил вице-президент по развитию продуктов компании «Parallels», член Общественный палаты РФ Николай Добровольский.

Напомним, в марте прошлого года Минстрой утвердил стандарт «Умный город», который подразумевает цифровизацию всех городов страны. Это должно повысить качество жизни россиян и решить множество экономических и организационных задач. Система позволит оптимизировать работу отдельных подсистем и городских служб в комплексе, дать гражданам равноправный доступ к технологиям. Самым известным примером «Умного города» стали многофункциональные центры госуслуг, в которых граждане могут решить множество вопросов за минимальный период времени.

В стандарты будущего «Умного города» войдут технологии распознавания лиц, что облегчит поиск преступников. Кроме этого, изменится управление дорожным движением, городским властям станет проще разгружать транспортные потоки, поскольку их управлением займутся автоматизированные системы. В сфере ЖКХ цифровые технологии позволят контролировать и управлять водоснабжением, водоотведением, газоснабжением. Изменится, к примеру, и пожарное оповещение.

Технология связи 5G развивается во многих странах мира. Основное преимущество таких сетей – более быстрая по сравнению с предыдущими версиями скорость обмена данными.

Согласно национальной программе «Цифровая экономика», устойчивое покрытие 5G в десяти городов-миллионников должно быть обеспечено к 2022 году, а во всех городах РФ с населением от 1 миллиона человек – к 2024 году.

Как отмечает РИА «Новости», для 5G приоритетен диапазон частот 3,4-3,8 ГГц, но в РФ он занят другими службами, в том числе силовыми. Вопрос высвобождения этого диапазона для 5G обсуждается уже долгое время. Сейчас российские сотовые операторы тестируют связь пятого поколения в других диапазонах – 25,25-27,5 ГГц и 4,9 ГГц, однако они могут использоваться лишь как дополнительные к основному.



