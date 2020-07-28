Найдена связь между слабоумием и объемом талии
28.07.2020, 23:15, Новости дня
Ученые из Лондона обнаружили, что защитой от деменции является тонкая талия.
Во время многолетних исследований ученые изучали зависимость между развитием деменции и окружностью талии. Обнаружилось, что чем больше у женщин жира на животе в зрелом возрасте, тем выше в течение ближайших 15 лет риск развития деменции. Большая окружность талии связана с увеличением риска слабоумия на 39%.
Риск развития деменции составляет 28% для мужчин старше 50 лет при тех же вводных данных. Во время исследования ученые измерили рост более 6 000 участников, а также окружность их талии. Кроме этого, эксперты наблюдали за показателями развития или отсутствия деменции в течение 11 лет.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет