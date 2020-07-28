 

В Сенат внесена двухпартийная резолюция в поддержку свободных выборов в Беларуси

28.07.2020, 23:05, Новости дня

Сенаторы Дик Дурбин, Марко Рубио и Бен Кардин внесли во вторник на рассмотрение двухпартийную резолюцию, содержащую призыв к проведению свободных, честных и транспарентных президентских выборов в Республике Беларусь.

Напомним, что выборы должнысостояться 9 августа2020 года.

Законодатели подчеркивают, что все кандидаты в президенты должны иметь возможность беспрепятственного участия в выборах. Они напомнили о том, что на предыдущих выборах имело место организованное Александром Лукашенко недопущение к избирательному процессу своих ключевых оппонентов и заключение их под стражу.

«Я никогда не забуду, как в январе 2011 года посещал семьи оппозиционных кандидатов, заключенных в тюрьму Лукашенко за то, что у них хватило мужества соперничать с в сфальсифицированных президентских выборах месяцем ранее», – заявил сенатор Дурбин. – Тот факт, что последний диктатор Европы продолжает так нагло лишать своих граждан основных свобод, которые есть у остальной Европы, является трагедией, которая должна быть осуждена».

«Белорусский народ заслуживает того, чтобы его голоса были услышаны на свободных, справедливых и прозрачных выборах», – подчеркнул сенатор Кардин. – В течение 26 лет Лукашенко затыкает рот политическим оппонентам, подавляет свободу слова и манипулирует выборами».

Как пояснил законодатель, внесенная на рассмотрение резолюция имеет целью поддержать народ Беларуси, стремящийся положить конец подобной практике.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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