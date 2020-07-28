Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 111 нарушений «режима тишины» в Донбассе

28.07.2020, 22:48, Новости дня

Наблюдатели ОБСЕ зарегистрировали 111 нарушений договоренности о дополнительных мерах по обеспечению режима прекращения огня в Донбассе, которые вступили в силу 27 июля, сообщила Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине в ежедневном отчете.

«Начиная с 00.01 27 июля, после достижения договоренности на встрече трехсторонней Контактной группы 22 июля о дополнительных мерах по усилению прекращения огня, СММ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня, все они произошли в Донецкой области (в том числе 21 взрыв и 90 очередей и выстрелов из стрелкового оружия). Все эти нарушения прекращения огня были зафиксированы между 09.45 и 11.35 27 июля», – приводит выдержку из отчета СММ ОБСЕ ТАСС.

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Напомним, 22 июля Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала дополнительные меры контроля за прекращением огня. 27 июля ДНР заявила о соблюдении украинскими силовиками мер по обеспечению перемирия в Донбассе.

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