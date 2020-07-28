Мнение: На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались

28.07.2020, 22:45, Разное

Познавательная страничка. Откуда пошла расхожая цитата про патриотизм и воровство, приписываемая Салтыкову-Щедрину.

"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались"

Цитата.

"На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались."

Вариации.

"Когда начинают часто говорить о патриотизме – значит опять, сильно проворовались".

"Если патриотизм, значит, небось, проворовались".

"Заговорили о патриотизме. Как видно, украсть что-то хотят"

"Если в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли." и т.д.

Авторство.

Народное. Ошибочно приписывается М.Е. Салтыкову-Щедрину.

Использование.

"Сейчас вот опять на патриотизм стали напирать. Напрашивается продолжение от Михаила Евграфовича – «…видать, проворовались»" (Г. Бовт. Есть ли жизнь после Путина. 2017.)

"Как прекрасен и вечен Салтыков-Щедрин! Я однажды час читал по радио цитаты из него – и был завален письмами повторить… Когда в России начинают говорить о патриотизме, знай: где-то что-то украли. И так далее, так далее; самый вечно живой из всех русских классиков." (М. Веллер. Огонь и агония. 2018)

Вот вы, допустим, совершенно случайно натыкаетесь на такую фразу "На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались". И если эта фраза не была бы подписана именем Салтыкова-Щедрина, едва ли бы вы сообразили, что речь там идет о второй половине XIX века, а не о начале XXI. (Л. Рубинштейн. Знаки внимания. 2018. См. также в колонке 2011 г.)

А уж если о своем великом патриотизме стали усердно разглагольствовать очень большие начальники – об этом феномене исчерпывающе высказался еще Салтыков-Щедрин: «На патриотизм стали напирать. Видимо, проворовались». (Б. Акунин. 2015).

Причем какие-то меры надо предложить конкретные — а из конкретного в голове только Салтыков-Щедрин: «О патриотизме заговорили — значит, проворовались».(Д. Гудков, 2016)

А также десятки других писателей и журналистов.

Происхождение.

Вероятно, из публицистики начала 90-х гг.

В "классическом" виде зафиксирована в январе 2007 г. на anekdot.ru.

Несколько иной вариант использовал в 2005 г. А. Кох:

Для другой группы людей, которая, я ещё раз подчеркну, составляет значительное меньшинство, по сравнению с первой группой, приоритетом является человек, его права и, безусловно, его жизнь. Ради этих ценностей, а не ради территориальной целостности и суверенитета, опять же никакие жертвы не бессмысленны. Вообще, все эти тезисы о территориальной целостности и суверенитете – не более, чем злонамеренное зомбирование людей с целью сохранения власти. Так думает это самое меньшинство. У Салтыкова-Щедрина есть фраза: «Что-то больно на патриотизм напирает, наверное, проворовался»… Это классическая артикуляция позиции меньшинства.

Наконец, самая ранняя пока найденная формулировка несколько неожиданно отсылает к статье К. Борового "Личность и государство: кто для кого?":

Есть в таком государственном патриотизме, проповедуемом действующими чиновниками, бывшими и будущими, одна черта, которая подмечена еще Салтыковым-Щедриным: что-то о патриотизме стали часто говорить, значит сильно воруют… (Сборник "Мифы и факты: 50-летие победы : гуманные ценности и патриотизм", 1995).

Что говорил Салтыков-Щедрин?

Идея, согревающая патриотизм — это идея общего блага. Какими бы тесными пределами мы ни ограничивали действие этой идеи…, все-таки это единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые во многих случаях могут затрогивать нас лишь самым отдаленным образом. Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к воспринятию идеи о человечестве.

Напротив того, идея, согревающая паразитство, есть идея, вращающаяся исключительно около несытого брюха. Паразит настолько подавлен инстинктами личного эгоизма, что не может сознавать себя в связи ни с какою средою, ни с каким преданием, ни с каким порядком явлений. Хотя же и случается, что он предпочитает одну территорию другой и начинает называть ее отечеством, но это не отечество, а только оседлость. Воспитательное значение паразитства громадно: в этой школе вор мелкий развивается в вора всесветного.

До сих пор произвольное деление жизни на две половины мешало сознавать это различие, но практика взяла на себя труд обозначить его с определительностью почти осязательною. Отныне нет больше сомнений. Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.

(статья "Сила событий", 1870 год)

Кто, если не Салтыков-Щедрин?

Русский поэт Алексей Михайлович Жемчужников.

В его поэме "Сказка о глупом бесе и мудром патриоте" (1881-1883) есть вложенный в уста беса вопрос:

А что ж никто из вас, меж тем

Того презреньем не покроет

Кто родине и куры строит

И вместе как ближайший друг

К ней лазит запросто в сундук?

Как завелось у вас однажды,

Так, видно, будет и вперед:

Хоть грабит патриот не каждый,

Но что ни вор, то — патриот.

По иронии судьбы, Жемчужников послал поэму в "Отечественные записки", но она была отвергнута редактором журнала М.Е. Салтыковым-Щедриным.

https://labas.livejournal.com/1192237.html – цинк